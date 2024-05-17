¹â³Û¤¹¤®¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¤Î½ÎÂå¡Ä¡ÖÍÜ°éÈñ¤òÁý³Û¤·¤Æ¸µÉ×¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î´ê¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÅÔ»ÔÉô¤Ç²áÇ®¤¹¤ë»äÎ©Ãæ³Ø¼õ¸³¡£¤½¤Î½Î¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢Áí³Û200Ëü±ß¤È¤â300Ëü±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¼¨¤¹ÍÜ°éÈñ»»ÄêÉ½¤Ï¡¢¸øÎ©¹»¤Î¶µ°é¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»äÎ©Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤«¤«¤ë½Î¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ó¥°¥ë²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÁý³Û¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´õË¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¤â¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î½Î¤ÎÈñÍÑ¤ò¸µÉ×¤Ë½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î½÷À¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Í¥½¨¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸µÉ×¤ËÍÜ°éÈñ¤òÁý³Û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤òÄÙ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÀ¼¤ÏÀÚ¼Â¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î½Î¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢ÍÜ°éÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Î¥º§ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¿åÃ«¹¾ÍøÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÉã¿Æ¤¬Æ±µïÃæ¤«¤é¾µÂú¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
--¤â¤·ÍÜ°éÈñÁý³Û¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¸³½Î¤ÎÈñÍÑ¤Ï²Ã»»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤´ÁêÃÌ¤Ë¤¢¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î¼õ¸³½Î¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃÊÌÈñÍÑ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î»»ÄêÉ½Æâ¤ÎÍÜ°éÈñ¤Î¶â³ÛÆâ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
»»ÄêÉ½¤Ë¤è¤ëÍÜ°éÈñ¤Ï¸øÎ©³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»äÎ©³Ø¹»¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿»ÙÊ§¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î½ÎÂå¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡Ê¤Ê¤ª¡¢¡Ö¸øÊ¸¡×¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¯¤¢¤ë½¬¤¤»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼õ¸³ÂÐºö¤Ç¤Ê¤¤½Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍÜ°éÈñ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
³ÎÎ¨¡¢³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¾ò·ï¡×¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¶â³ÛÆâ¡×¤Ç¡¢²Ã»»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¡Ö°ìÄê¤Î¾ò·ï¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÄÌ½Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡ÖÍÜ°éÈñ¤òÊ§¤¦¿Æ¤«¤é¤Î¾µÂú¡×Ëô¤Ï¡Ö³ØÎò¡¢¼ýÆþ¤«¤é¤ß¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤¸¤ë¹çÍýÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÌ½ÎËô¤Ï¼õ¸³¤¬¡¢¸µ¤´¼ç¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÉã¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¤è¤êÆ±µïÃæ¤«¤é¤â¤È¤â¤È¾µÂú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÌÀ¼¨Åª¤Ê¾µÂú¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉãÊì¤Î³ØÎò¡¢Éã¤ÎÇ¯¼ý¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¤È¤â¸øÎ©¤Ë¿Ê³Ø¤·ºÇ½ª³ØÎò¤¬¹âÂ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ò¤Ï»äÎ©Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë½Î¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢É¬¤º¤·¤âÉã¤Î¼ýÆþ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¹â³Û¤Ê½ÎÂå¤òÉéÃ´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÁêÃÌ¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢½Î¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¹Ô¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¼õ¸³¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³ØÎò¤â¼ýÆþ¤â¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½ÎÂåÉôÊ¬¤ò²Ã»»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÄ´Ää¡×¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿³È½¡×¤Ë
--¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¶â³ÛÆâ¡×¤È¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÌ¾ï¤Î»»ÄêÉ½Æâ¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ë¤â¡¢°ìÄê¤Î¶â³Û¤Î¶µ°éÈñÉôÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¸Å¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¹Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»»ÄêÉ½¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅªÇ¯¼ý¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢14ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò°ì¿Í¤Ë¤«¤«¤ë¶µ°éÈñ¤¬¸øÎ©Ãæ³Ø¹»Ê¿¶Ñ¤Ç13Ëü1379±ß¡¢15ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÎ©¹â¹»Ê¿¶Ñ25Ëü9342±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢»»ÄêÉ½¤Î·î³Û¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éã¤Î¼ýÆþ¤¬Ê¿¶ÑÅªÇ¯¼ý¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤Î¤¦¤Á62Ê¬¤Î11¡¢85Ê¬¤Î25¤¬¶µ°éÈñÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éã¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹â³Û¤Ç´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÍÜ°éÈñ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°éÈñ¤Î³Û¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÎÂå¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢ÁÐÊý¤Î¼ýÆþ¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬Ã´¤¹¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ðÁÃÈñÍÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¡×ÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÎÂå¤ÎÁ´³Û¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
--ÁêÃÌ¼Ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·Ä´Ää¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î²Ô¤®¤À¤±¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î±þ±ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤òÄÙ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Ää¤Ç¡ÊÁê¼êÊý¤Ç¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÄ´Ää¤Ï¡¢Î¥º§Ä´Ää»þ¤ÎÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ´Ää¡×¤«¤é¡¢ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ë¡Ö¿³È½¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾ò·ï¡×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍÜ°éÈñ¤òÄ¶¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Î²Ã»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÛÈ½½ê¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÍè¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄ´Ää¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉáÃÊ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¡¢Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
¿åÃ« ¹¾Íø¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¡¦¤¨¤ê¡ËÊÛ¸î»Î
ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤ÇÂç¼êÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¼Ò¡¢¾Ä³°´ë¶ÈË¡Ì³¤ò»Ö¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¶á¤¯¤Ç»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢2015Ç¯À¤ÅÄÃ«ÍÑ²ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ò³«½ê¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÁêÂ³¡¢Î¥º§¡¢ÉÔÆ°»º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñºÝÎ¥º§¤ä´ë¶È¸ÜÌä¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤¦¡£±Ñ¸ìÂÐ±þ²ÄÇ½¡£ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§À¤ÅÄÃ«ÍÑ²ìË¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://setayoga.jp/