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TikTok tests 60-minute video uploads as it continues to take on YouTube | TechCrunch
TikTok is testing hour-long videos - The Verge
https://www.theverge.com/2024/5/16/24158491/tiktok-hour-long-video-uploads-youtube
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