¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È VI¡×¤Ï2025Ç¯½©¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª Rockstar Games¿Æ²ñ¼Ò¤Î·è»»Êó¹ð½ñ¤ÇÈ½ÌÀ
¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥»¥Õ¥È¥ª¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ëRockstar Games¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡¦¥Æ¥¤¥¯¥Ä¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î·è»»Êó¹ð½ñ°¡¤«¤é¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥»¥Õ¥È¥ª¡¼¥È¡×ºÇ¿·ºî¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È VI¡×¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤¬¡¢2025Ç¯½©¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥»¥Õ¥È¥ª¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç·Ð±Ä¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ëRockstar Games¤¬Â£¤ë¿Íµ¤¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤À¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È VI¡×¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ï2025Ç¯½©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ä¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡ÖRockstar Games ¤¬ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾¦¶ÈÅª±Æ¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¡¢2026Ç¯ÅÙ¡¢2027Ç¯ÅÙ¤È¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬Ï¢Â³Åª¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Â³Êó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
>> ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È VI¡×¤Ï2025Ç¯½©¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª Rockstar Games¿Æ²ñ¼Ò¤Î·è»»Êó¹ð½ñ¤ÇÈ½ÌÀ ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é