À¸ÅÄÎµÀ»¥¢¥Ê¤ÎºÆº§È¯É½¤¬Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ö°ìÈÌ½÷À¤È¸À¤ï¤º¡×
¡¡ÇÈÍð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¼Î·¤È½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÅÄÎµÀ»¥¢¥Ê¤¬5·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Á²ñ¼Ò°÷¤Î»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¡¢À¸ÅÄÎµÀ»¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆ±¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤è¤êÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¿Ùõ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¡Ö»ä»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªË»¤·¤¤Ä«¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¾ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÈ¯É½¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºòº£¡¢¾ðÊóÈÖÁÈÆâ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬·ëº§¤òÂç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤¹¤ë±é½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È°ì¼Ò°÷¤Î·ëº§Êó¹ð¤ËÂç·¶ºÀ¤¹¤®¤ë¡É¡ÈÅÅÇÈ¤Î»äÊª²½¤ä¤á¤Æ¡É¤È¤Î¶ì¸À¤¬½¸¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¤âSNS¤Ç¤ÎÊó¹ð¤ËÎ±¤á¤¿À¸ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¹¥°õ¾Ý¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï2012Ç¯¤ËÀèÇÚ¥¢¥Ê¡¦½©¸µÍ¥Î¤¤È·ëº§¤·°ì»ù¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16Ç¯11·î¤Ë½©¸µ¤¬ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¼ÖÆâÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢2¿Í¤ÏÊÌµï¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¥º§¶¨µÄÃæ¤À¤Ã¤¿18Ç¯1·î¤Ë¤âºÆ¤Ó½©¸µ¤¬Æ±¤¸ÃËÀ¤È¤ÎÌ©²ñ¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯4·î¤ËÎ¥º§¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸ÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸åÌ£¤Î°¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ØÀ¸ÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¡ØÁ°ºÊ¤¬ºÇÄã¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Ù¡ØÂçÊÑ¶ìÏ«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤ò¡È°ìÈÌ½÷À¡É¤È¤»¤º¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÊý¡×¤ÈÉ½µ¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤â¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦HIKAKIN¤¬º£Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¡Ö°ìÈÌ½÷À¡×¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶É¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï´º¤¨¤Æ¡Ö°ìÈÌ¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ï¡¢¿ï½ê¤ËÈà¤Î¤é¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÌÚÂ¼¿µ¸ã¡Ë