¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏ¹¿Í·Á¡×¤ÈÂÐÌÌ¡ª¡Ö¥ª¥ì¤è¤ê¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¦·ã»÷

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VIDEO: French striker Kylian Mbappe unveils his waxwork in Paris before the figure is transferred to Madame Tussauds in Berlin pic.twitter.com/wvDos3DdzP
— AFP News Agency (@AFP) May 16, 2024
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