Weird the art¤ÎÁÏºî¤Ë¿¨¤ì¤ë3ºý¡Ö¸«¤¿ÌÜÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤¹¤È²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×
Weird the art¡Ê¥¦¥£¥ë¥É¡¦¥¶¡¦¥¢¡¼¥È¡Ë¤µ¤ó=ÇßºêÅí»Ò»£±Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿⼈Weird the art(¥¦¥£¥ë¥É¡¦¥¶¡¦¥¢¡¼¥È)
1997Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£4MC2DJ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¡¦Flat Line Classics¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2024Ç¯2·î¤ËºÇ¿·EP¡ÖBackstage¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤Ï¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¤Ê¾õ¶·¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ë
¡½¡½ÆÉ½ñ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÍÌ¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤ëËÜ¤È¤«¡¢¤¢¤È¤¿¤Þ¤ËËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÇã¤¤¤·¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³è»ú¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤»þ¤Ï¾®Àâ¤ä¿·½ñ¤ÎÃª¤ò¸«¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿ÀÊÝÄ®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò°·¤¦¸Å½ñÅ¹¤Ç²è½¸¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¶õ»³´ð¤µ¤ó¤Î²è½¸¤È¤«¡¢¥ì¥ó¡¦¥Ï¥ó¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¼Ì¿¿²È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥ó¡¦¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉ÷¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ã¤ÆÀÅª¤ÊÉ½¸½¤Ø¤Îµ¬À©¤¬¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¡¦¥Ï¥ó¤Ï¤è¤¯¥Ì¡¼¥É¤ò»£¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀ¤³¦´Ñ¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¡£¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆüÏÂ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤È¤«¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¾®Àâ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÃ»ÊÔ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë»þ¤ËËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ø¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆüÏÂ¡Ù¤Î¤É¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ò¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¸À¸ì¡¢ÈæÓÈ¡¢É½¸½ÊýË¡¤È¤«¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌ²¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¡£Èà½÷¤È°ì½ï¤ËÈà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Î·ëº§¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂà¶þ¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆT»úÄêµ¬¤ÇÀþ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆù¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤°¾ð·Ê¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¡ÊÈó¸À¸ì¡Ë¤Ê¾õ¶·¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤ÎÃ»ÊÔ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆüÏÂ¡Ù¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÌ²¤¤¡×°Ê³°¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Ã»ÊÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤È¤ó¤¬¤ê¾Æ¤ÎÀ¹¿ê¡×¤«¤Ê¡£¤³¤ì¾®³Ø¹»¤Î»þ¡¢¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¥Ñ¥ó¥Á¤¢¤ë¤Ê¤¢¤Èµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¡Ø¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆüÏÂ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤éºÆ¤Ó½ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö ¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¡¢¤³¤ÎÏÃ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤¿½ä¤ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆÉ¤ó¤À¤é¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤è¤ê¤âÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ·ë¹½·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª²Û»Ò²ñ¼Ò¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¹Ô¤¯ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¤³¤ÎÃ»ÊÔ¤¬»ñËÜ¼çµÁ¤Îºñ¼è¹½Â¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÓÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¼¾å½Õ¼ù¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤ÏÃ¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Ê¸¾Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Á´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤à¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤¤
¡½¡½¥¦¥£¥ë¥É¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¶Ê¤Ë¤è¤ê¤±¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤Õ¤À¤ó¤«¤é½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¥Õ¥í¡¼¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤é¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂêºà¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Àè¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÁÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¿·ºî¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥é¥¤¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖOurback$¡×¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ê¡¼¥ÉCalorie¹â¤á¤Æ¤âÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ð¥Ä¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï·ë¹½Æñ¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡ÖOurback$¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¹âÅÙ¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÙèÙé¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡Ö¤È¤ó¤¬¤ê¾Æ¤ÎÀ¹¿ê¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤äÊýË¡ÏÀ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤³¤½²»³Ú¤â¥µ¥Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤¬¤è¤ê¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤âÊÌ¤ËÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¶Ê¤òÄ°¤¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï²¿¼þ¤âÄ°¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÂÎÁü¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¡Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½²»³Ú¹¥¤¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡Ö·ÃÈæ¼÷BATICA¡×¤ÇFlat Line Classics¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDeep Drunkers¡×¤Ï²»³Ú¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¯Ëö¤Ë½é¤á¤ÆÍ·¤Ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÓÂ¾À¤â¤Ê¤¯¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¸«¤¿ÌÜÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤¹¤È²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃæ¿È¤ò¸«¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖDeep Drunkers¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ì¾¤É¤ª¤ê¡¢±é¼Ô¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¼ò¤ò°û¤à¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ë½ÎÏÀ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£ÍÛµ¤¤Ê¿ì¤ÃÊ§¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡Ëè²ó¥¤¥¨¡¼¥¬¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬20ËÜ°Ê¾å¶õ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±°û¤ó¤À¤é¡¢ÉáÄÌ¤ÏÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤È¤«½Ð¤ÆÍè¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ó¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¡ÖÉÔ°Â¡×¤Î°ã¤¤¤È¤Ï
¡½¡½¼¡¤ÎËÜ¤Ï¿·½ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ø¿´¤ÎÌÈ±ÖÎÏ ¡ÖÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËÌµÀ¤Ë³è»ú¤òÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²È¤Ë¤¢¤ëËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤±¤É¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¼«Ê¬¤Ï¤â¤È¤â¤È¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤Î°ã¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¶²ÉÝ¤Ï¼ÂÂÖ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊú¤¯´¶¾ð¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊú¤¯´¶¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ°Â¤Ï°ìÈÖ¿Í¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ë¤µ¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¼ÂÎã¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤½¤³¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖAfter Maniacs¡×¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Èí¯¾õÂÖ¤Î¸å¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÅìµþ¤Ç¤·¤«Êë¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÍß¤È¥¨¥´¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤·ÉÔ°Â¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤»Ò¤¬»ÔÈÎÌô¤òOD¡Ê²á¾êÅêÍ¿¡Ë¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Á¤ã¤¦¤È¡¢»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½SNS¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»×¤¦¤ËSNS¤Ã¤Æ·ë¶ÉÆÈ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¦¤ó¡£SNS¤Ã¤Æ¿´¤Îµ÷Î¥¤Ï±ó¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Í§Ã£¤È½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤·¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖDeep Drunkers¡×¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¥Ï¥³¡ÊBATICA¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡Ö²È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¹Ó¤ì¤ë¸½¾ì¤È¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡£½é¤á¤ÆFlat Line Classics¤ò¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£BATICA¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤½¤í¤½¤í¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¥é¥Ã¥×¤Î¥Õ¥í¡¼¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎBPM¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤é1¶Ê¤Ë2¡Á3¥«·î¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¥é¥Ã¥×¤Î¥Õ¥í¡¼¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¡¢BPM¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡©
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¥ê¥º¥à¤¬½ÅÍ×¤Ê²»³Ú¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¡¼¡ÊÀ¼¤ÎÇÈÄ¹¡Ë¤¬¥Ó¡¼¥È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤«¡£¼«Ê¬1¿Í¤Î¥é¥Ã¥×¤ÇÆ¬¤«¤é¥±¥Ä¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æº£¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ã¿è¤ÊÇ®¤Ï»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¾®Àô°½»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÌµÅ¨¤Î¸¤¤ÎÌë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¡¢¤«¤ÄÆÉ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç1Æü¤ÇÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë»ö¸Î¤Ç¾®»Ø¤ÈÌô»Ø¤ò¼º¤Ã¤¿ËÌ¶å½£¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£µõÌµ´¶¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Æü¡¹¤òÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤È½Ð²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¤ä¤é¤«¤·¡×¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼ç¿Í¸ø¤â¸å¤òÄÉ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÌÌÇò¤½¤¦¡£
¡¡¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¥Á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹¥´ñ¿´¤¬Á´Éô¶õ²ó¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»×½Õ´ü¤ÎÉÝ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£»×½Õ´ü¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¤·¡¢·Ð¸³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀèÇÚ¤ËÃíÎÏ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Ô¥å¥¢¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏFlat Line Classics¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Êý¸þÀ¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤ÎËÜ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤ÊÇ®¤Ï»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤À¤±¡£°¤¤Í×ÁÇ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡£¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤âÁ´Éô¥ê¥¢¥ë¤À¤·¡£
¡½¡½¡ÖDeep Drunkers¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÍ½Äê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¯¥ë¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ËÃå¼ê¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤è¤ê¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥í¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò²»À¼¤Ç¤â¡ª
¡¡¹¥½ñ¹¥ÆüÊÔ½¸Éô¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖËÜ¹¥¤¤ÎÃëµÙ¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢Weird the art¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò²»À¼¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Spotify¤Ç¤ÏFlat Line Classics¤Î²»³Ú¤â°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
*Flat Line Classics¡ØBackstage¡Ù
ÇÛ¿®¡¿È¯ÇäÃæ
http://p-vine.lnk.to/iild2Y
*Flat Line Classics¡ØTHROW BACK LP¡Ù¡ÊÂÓÉÕ¤¡¿´°Á´¸ÂÄêÀ¸»ºLP¡Ë
È¯ÇäÃæ
https://anywherestore.p-vine.jp/products/plp-8071
¼èºà¶¨ÎÏ¡§EBISU BATICA
https://batica.jp/