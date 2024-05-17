¡Ö¤³¤ì¤ÏÅ·ºÍ¤Î¥×¥ì¥¤¡×¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡ª ³«»Ï3Ê¬¤ÇÌ¥¤»¤¿°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬°µ´¬¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
16Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè36Àá¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶ì¤·¤ó¤À¥½¥·¥¨¥À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
µ×ÊÝ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È³«»Ï3Ê¬¤Ë¾×·â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÂç¤¤¯½³¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿µ×ÊÝ¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Çº¸Â¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÆñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤À¤í¡×¡¢¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡¢¡Öº¸Â¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÀ¨¤¤¤ï¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅ·ºÍ¤Î¥×¥ì¥¤¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï6°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤ÇEL½Ð¾ì¸¢³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
CL·è¾¡¤Ï6/2 ¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
WOWOW¤ÇÀ¸ÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
16Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè36Àá¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶ì¤·¤ó¤À¥½¥·¥¨¥À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
µ×ÊÝ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È³«»Ï3Ê¬¤Ë¾×·â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÂç¤¤¯½³¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÆñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤À¤í¡×¡¢¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡¢¡Öº¸Â¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÀ¨¤¤¤ï¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅ·ºÍ¤Î¥×¥ì¥¤¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï6°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤ÇEL½Ð¾ì¸¢³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
CL·è¾¡¤Ï6/2 ¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
WOWOW¤ÇÀ¸ÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é