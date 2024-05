日本発、現在進行形ソウルシンガーNao Yoshiokaが、5年ぶりとなるニューアルバム『Flow』を6月28日(金)にリリースすることを発表した。関連記事: ディナー・パーティー来日目前 最新アルバムからロバート・グラスパーの変化を読み解く 2019年、Nao Yoshiokaは前作『Undeniable』をリリースし、ニューヨークを拠点にしていたが、間もなくパンデミックが訪れ、日本帰国を余儀なくされる。それから約5年は苦闘が続く。その後、自律神経失調症とパニック障害に苦しむ彼女は、生き方を根本から見直すこととなった。ここで起きた自己崩壊は、彼女にとって「なりたい自分」との決別の瞬間となる。「誰でもない自分」を受け入れ、一度キャリアを忘れ、仕事や自分の成長を抜きで自身の心が動くことを追求することで、かつてないほどに輝く自分を発見。そのプロセスこそが今回のアルバムテーマである「没頭」と繋がった。

パンデミックの試練を乗り超え、再び光を見出した最新アルバム『Flow』は、各国のシーンを代表するアーティストが集結し、分断された世界を再び音楽の架け橋で繋ぐコラボ作品。US、UK、オランダ、オーストラリア、そして日本から集まったシーンを代表する表現者たち、Devin Morrison、Takuya Kuroda、Reuben James、MXXWLL、Jarreau Vandal、JAELらとの共演が、彼女の音楽アイデンティティを際立たせるものとなっている。またエンジニア陣には、Robert Glasperの代表作品をミックスするQmillionや、Anderson .Paakを手がけるSam Brawnerなどが参加している。本作の発売に伴いリリースパーティーも東京、大阪、ロンドンで開催される予定。■Nao Yoshiokaからのメッセージ前作『Undeniable』から5年。こんなにも長くアルバムをリリースしなかったのはキャリアの中で初めてで、アルバムを作っていた時間が長かったのではなく、個人として人生に向き合う時間に多くを費やしました。私の昔の作品を聴くと、その多くが自分を愛するためにどうしたらいいのかという葛藤や答えを探しているような作品が大半でした。1stアルバムの収録曲「Im Not Perfect」では、自分のことが嫌いでしょうがなくて、そしてなんとか自分を愛そうとしている過程を描きました。この曲はその時の私を忠実に表現しています。『Undeniable』収録曲の「Celebrate」では、いろんな生き方を祝福することでどんな自分の人生も受け入れる準備ができてきたように思います。その後、コロナ禍でメンタルとフィジカルが崩れてしまった時「なりたい自分」、つまり周りに評価され、社会的なキャリアを追求している自分を諦めてしまわないといけなくなった時に初めて、その裏でずっと苦しんでいた本当の、キラキラしてない、ダサくて、不器用な自分に出会えました。Nao Yoshiokaではない、ソウルシンガーでもない「誰でもない自分」は本当に弱ってて、頑張れなくて、どん底でした。10代にうつ病になった時のような感覚になりそうで怖くて、あの時NYの音楽が私に希望をくれたように、自分がワクワクすることをリハビリのつもりで始めてみました。すると心も体も本当に喜びを感じる感覚が戻ってきて、「なりたかった自分」の時よりももっと眩しくてパワフルな自分がいることに気がつきました。背伸びをして、人に認められようとしている自分ではなく、ありのままの自分でいること。私はここから始めなければいけなかったんだと感じました。だから今回は、本当の私のデビューというか、そんな感覚があります。今私が持っている新しい感覚とリンクした素晴らしい世界のプロデューサーやアーティストと作ったアルバムを通して、私の没頭と自己解放の体験を多くの人に伝えて、いつかの私のように悩んでる方の気持ちが少しでも明るくなるようなきっかけになればと願っています。<リリース情報>Nao Yoshioka『Flow』CD販売価格:2970円(税込)発売日・配信開始日:2024年6月28日(金)https://naoyoshioka.lnk.to/flow参加アーティスト・制作陣:Big State, Corey Bernhard, Devin Morrison, JAEL, Jarreau Vandal, Khari Mateen, Kiah Victoria, MXXWLL, Nappy Nina, Reuben James, Takuya Kuroda, Qmillion, Sam Brawner, Killing Skills, Randy Runyon, Rafael Devánte Sinay, and more...=収録曲=1. Free as a Bird feat. Jarreau Vandal2. My Love feat. Jarreau Vandal3. Nobody Chase Me feat. Devin Morrison4. Love Is What We Find feat. JAEL5. Knock on Your Door feat. Big State6. You Never Know7. Feeling So Bright feat. MXXWLL8. Unapologetically Me feat. Takuya Kuroda9. Anywhere Anytime feat. Nappy Nina10. Selfish feat. Reuben James11. Note to Self feat. Devin Morrison12. Let It Flow<ライブ情報>Nao Yoshioka New Album "Flow" Release Party in Osaka2024年7月18日(木)Billboard Live OSAKAhttp://lf.naoyoshioka.com/live2024Nao Yoshioka New Album "Flow" Release Party2024年7月20日(土)BLUE NOTE TOKYOhttp://lf.naoyoshioka.com/live2024Nao Yoshioka New Album "Flow" Release Party in London2024年8月1日(木)OMEARA Londonhttp://lf.naoyoshioka.com/live2024