¡Ú¥ª¡¼¥¯¥¹¡Û¥µ¥Õ¥£¥é¤Ï£±ÆüÁá¤¤½ÐÈ¯¤ÇÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷ÂÐºö¡¡ÃÓÅºÄ´¶µ»Õ¡Ö¤¢¤È¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¢¡Âè£¸£µ²ó¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£±¡Ê£µ·î£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£µ·î£±£·Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥µ¥Õ¥£¥é¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£¹»þÈ¾¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¤ÏÁ°ÆüÍ¢Á÷¤Ç£±£°¥¥í¸º¤Ç¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ£±ÆüÁá¤¯Í¢Á÷¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´¶µ¸åÇÏÂÎ½Å¤ÏÁ°Áö¤«¤é¥×¥é¥¹£²£²¥¥í¡£ÃÓÅºÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´·»¤Ë£²£°£±£¹Ç¯Ä«ÆüÇÕ£Æ£ÓÇÆ¼Ô¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢È¾»Ð¤Ë£²£°£²£°Ç¯ÉÜÃæÌÆÇÏ£ÓÇÆ¼Ô¥µ¥é¥¥¢¡ÊÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤ò»ý¤ÄÎÉ·ì¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÓ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¥á¥ó¥³¡ÊÊ¤ÌÌ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹¥Áö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£