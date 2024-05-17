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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñºÝ¡ÊInternazionali BNL d'Italia 2024¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè21¥·¡¼¥É¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥ê¡¼¡ÊNicolas Jarry¡¢¥Á¥ê¡Ë¤¬3-6¡¢7-5¡¢6-4¤ÇÂè6¥·¡¼¥É¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¡¦¥Á¥Á¥Ñ¥¹¡ÊStefanos Tsitsipas¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º1000¡ÊATP Masters 1000¡Ë¤Ç½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
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