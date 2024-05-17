ÆüËÜºÇ¸Åµé¤ÎÅôÂæ¡¡¥¬¥é¥¹ÁëÇËÂ»¡¡ÉÕ¶á¤ËÀÐ¡¢¸Î°Õ¤«¡¡ËÌ¶å½£
¡¡¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÉôºë¡Ê¤Ø¤µ¤¡ËÅôÂæ¡ÊËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡Ë¤Î¥¬¥é¥¹Áë¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢ÅôÂæ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÌç»Ê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ìç»Ê½ð¤Ï¸Î°Õ¤Ë²õ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NHKÄ«¥É¥é¤Î¥í¥±¤Ç½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤¬ÇËÂ»¡¡
¡¡Ìç»Ê³¤ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î14Æü¤Ë¿¦°÷¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥É¡¼¥à¤Î»°³Ñ·Á¤Î¥¬¥é¥¹24Ëç¤Î¤¦¤Á7Ëç¤Ë¥¯¥â¤ÎÁã¾õ¤Ê¤É¤Î¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£ÅôÂæ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ÏÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀÐ¤¬Ê£¿ô¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íâ15Æü¤ËÌç»Ê½ð¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¡¡3·î22Æü¤ÎË¬Ìä»þ¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅôÂæ¤Îµ¡Ç½¤äÁ¥¤Î¹Ò¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¥¬¥é¥¹¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡£
¡¡ÉôºëÅôÂæ¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¶å½£ºÇ¸Å¤ÎÅôÂæ¤Ç¡¢1872¡ÊÌÀ¼£5¡ËÇ¯¤«¤é150Ç¯°Ê¾å²ÔÆ¯¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Åµé¤ÎÀ¾ÍÎ¼°ÅôÂæ¤Î°ì¤Ä¡£ÆüËÜ¤Î³¤¾å¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë´ØÌç³¤¶®¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¿Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅôÂæ¼þÊÕ¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÈþ¤·¤¤ÉôºëÅôÂæ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î±ÊÌÚ»°ÌÐ²ñÄ¹¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÅôÂæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤ÈÁð´¢¤ê¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿´¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¡Ú°æÅÚ±ÇÈþ¡Û