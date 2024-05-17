¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¡¢Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ë·èÄê¡ª
¡¡10·î28Æü¡Á11·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ò¡¢±Ç²è¡Ø2046¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹á¹Á¤ÎÇÐÍ¥¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø²ÖÍÍÇ¯²Ú¡Ê¤«¤è¤¦¤Í¤ó¤«¡Ë¡Ù¡Ê2000¡Ë¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥¦¥¡¥¤´ÆÆÄ¤Î¡Ø2046¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó´ÆÆÄ¤Î¡ØÈá¾ð¾ë»Ô¡Ù¡Ê1989¡Ë¡¢¥È¥é¥ó¡¦¥¢¥ó¡¦¥æ¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥·¥¯¥í¡Ù¡Ê1995¡Ë¡¢¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¡¢¥³¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Î3ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÂè80²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏÀ¸³¶¸ùÏ«¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ø²ÖÍÍÇ¯²Ú¡Ù¡¢¡Ø½ý¤À¤é¤±¤ÎÃË¤¿¤Á¡Ù¡Ê2007¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ Part I¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Ê¤É¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè36²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø2046¡Ù¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë
¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó
º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¿È¶á¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±Ç²è¤Îº×Åµ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹á¹Á¤Ç°é¤Ã¤¿ 12 ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ÎÌ¾ºî¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è´Û¤Ø¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÎ¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ±Ç²è¡¢¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°¦¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²èº×¤¬¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢¤Þ¤¿³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤±Ç²è¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ËÁ¸±¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¡Ø´¶¤¸¤ë¡Ù¤Î¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤ÎÃç´Ö¤È»ä¼«¿È¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿³ºº¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£