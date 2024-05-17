Æ£ÌîÎÃ»Ò¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢»°¾åÇî»Ë¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¡Ø¼·Í¼¤Î¹ñ¡Ù½Ð±é¤Ø¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¤â
¡¡7·î4Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¼·Í¼¤Î¹ñ¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ£ÌîÎÃ»Ò¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢»°¾åÇî»Ë¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¼ç±é¤Ç´äÌÀ¶Ñ¤ÎÌ¡²è¡Ø¼·Í¼¤Î¹ñ¡Ù¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ç7·îÇÛ¿®¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´äÌÀ¶Ñ¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÂíÍªÊå¡¢º´ÌîÎ´±Ñ¡¢Àî°æÈ»¿Í¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢µÓËÜ¤ÏÂí¤Î¤Û¤«¡¢»°¹¥¾½»Ò¡¢°ÂÎ¤ËãÎ¤¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÓËÜ¶¨ÎÏ¤È¤·¤ÆÂç¹¾¿ò°ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤ò¶õ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ä¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÊ¿ËÞ¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ç¡Ö¥Ê¥ó´Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆî´ÝÍÎÆó¤òºÙÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥ó´Ý¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¡£¥Ê¥ó´Ý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ÈÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ä®¡É¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯½÷À¡¦Åì´Ý¹¬»ÒÌò¤ËÆ£Ìî¡¢¹¬»Ò¤¬¶²¤ì¤ë·»¡¦Åì´Ý¹â»ÖÌò¤Ë¾å¿ù¡¢¥Ê¥ó´Ý¤È¶¦¤ËµåÂÎ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦Âç³Ø¤Î¥¼¥ß¤Î½õ¶µ¼ø¡¦¹¾¸«ÁáÉ´¹çÌò¤ËÌÚÎµ¡¢»ö·ïÄ¾Á°¤Ë»Ñ¤ò¹úÁ³¤È¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ê¥ó´Ý¤¬ÄÌ¤¦Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¡¦´Ý¿ÀÀµÈþÌò¤Ë»°¾å¡¢Â¿¤¯¤ÎÆæ¤ò»ý¤Á¡¢ÌÜ¿¼¤ËË¹»Ò¤òÈï¤ëÄ¹È±¤ÎÃË¡¦´Ý¿ÀÍêÇ·Ìò¤Ë»³ÅÄ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¢À¾Èªßº²Ö¡¢¿¼¿å¸µ´ð¡¢°ËÉð²íÅá¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡ü¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¤Ë¤¨¤°¤é¤ì¤¿Áë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¹¤°¼¡¤Î¾ìÌÌ¤Ø°Ü¤ê¡¢ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤È¤È¤â¤Ë¿Í¤ÎÂÎ¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤ä¿Í¤¬´Ý¤¯¤¨¤°¤ê¼è¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤Ï¶²ÉÝ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê²ø»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´ü³°¤ì¤Î¼·Í¼º×¤ò¹Ô¤¦»³´Ö¤Î¡ÈÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ä®¡É´ÝÀîÄ®¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÄ®¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥ó´Ý¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿µåÂÎ¤ÎÎÏ¤ÎÆæ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÄ®¤Ï²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬ÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶õ¤ò¶Ä¤°ÍÍ»Ò¤ä¡¢²¿¤«¤Ë¶±¤¨Æ¨¤²¤Þ¤É¤¦³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¸å¤í»Ñ¤È¡¢¿Í¡¹¤ò°û¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë±Æ¤ò¿¤Ð¤¹Âç¤¤Ê¡ü¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë