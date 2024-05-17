´Å¤¤²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°±þÊç¡ª¡Ø¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¤ï¤«¤ë ´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó½Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¡ª
ÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¼çºÅ¤ÎÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤òÇã¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ø¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¤ï¤«¤ë ´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó½Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£´Å¤¤²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¡ª
ÀÄ²Ì¤ÎÁí¹çÎ®ÄÌ´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÁªÄê´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢´Å¤¯¤Æ²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤À¡£¿©Ì£¤Î¤è¤¤¹È¿Ä·ÏÉÊ¼ï¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¨¤°¤ß¤ä¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó½¤µ¤â¤Ê¤¤¡£À¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤¬Áý¤¹¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¡Ö´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤òÇã¤¦¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥·¡¼¥ë¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ø¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¤ï¤«¤ë ´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó½Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¥·¡¼¥ë¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÃæ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é´ÊÃ±¤Ë±þÊç²ÄÇ½¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¤Ù¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¥®¥Õ¥È1000±ßÊ¬¤¬1000Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¥®¥Õ¥È¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø±þÊç¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤«¤éÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄã²¹Î®ÄÌ¡£Á¯ÅÙÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·Á¯¤µ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¿©Âî¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÌîºÚ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤È¸ý¡£¿ð¡¹¤·¤¯¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É»ÝÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤ÉÄ´Ì£ÎÁ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥Ü¥ê¤È¤¤¤±¤ë¡ª
¢£¡Ø¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¤ï¤«¤ë ´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó½Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥·¡¼¥ë¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤´ÂÐÌÌ¡£¤³¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤«¤é³µÍ×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢±þÊçÍ×¹à¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡£LINE¤ÎÇ§¾Ú¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤ÆÌÌÅÝ¤¬¤Ê¤¤¡£
´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è½àÈ÷´°Î»¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤«¤é1Ê¬¤â¤«¤«¤é¤º¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÃêÁª¥¿¥¤¥à¤Ë¡ª
²èÌÌ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÇ°¤¸¤Ä¤Ä¥¿¥Ã¥×¡ª¡¡
¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢µ¼Ô¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ï¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤ÆºÆÅÙ±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤â¤·ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢PayPay¤äAmazon¥®¥Õ¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤«¤éÉáÃÊ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¡£É½¼¨¤µ¤ì¤¿URL¤«¤é¾ÞÉÊ¤ò¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ø¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬¤ï¤«¤ë ´Å²Ì¤Ë¤ó¤¸¤ó½Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯6·î3Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç¥·¡¼¥ë¤ÎÅ½¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤éÇã¤¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡ª