¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOB¡¡LEAGUE¡×¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºä¸ý»á¡¢´Û»³»á¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOB¡¡LEAGUE¡×¤¬5·î17Æü¤Ë¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåOB¤Î¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
¡¡¥á¡¼¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÌîµåÃÌµÁ¤ò³Ú¤·¤á¤ë²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖOBÌîµå¼ò¾ì¡×¤ò5·î31Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£·î³ÛÎÁ¶â980±ß¤Ç¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖOBÌîµå¼ò¾ì¡×¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§Âè1²ó¡Ê5·î31Æü¸á¸å7»þ¡Á¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¡áÃæÅÄÎ÷»á¡¢µÈÂ¼Íµ´ð»á¡¢MC¡¦²ÏÌîËüÎ¤Æà
¡¡¢§Âè2²ó¡Ê6·î15Æü¸á¸å2»þÈ¾¡Á¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¡áºä¸ýÃÒÎ´»á¡¢´Û»³¾»Ê¿»á
¡¡¢§Âè3²ó¡Ê6·î23Æü¸á¸å2»þÈ¾¡Á¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¡á¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡¢¹ÓÌÚµ®Íµ»á¡¢MC¡¦²ÏÌîËüÎ¤Æà
¡¡¢§Âè4²ó¡Ê6·î29Æü¸á¸å2»þÈ¾¡Á¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¡á¹õ±©º¬½Ó¼ù»á¡¢½©µÈÎ¼»á¡¢MC¡¦²ÏÌîËüÎ¤Æà
¡¡