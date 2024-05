±¿Å¾µ»Ç½¤ÏÇ¾¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¸þ¾å¡ªÀçÂæÊüÁ÷¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´¡¦ÊªÎ®DX EXPO 2024¡×ÆÃÊÌ¹Ö±é

仙台放送は、東京ビッグサイトで開催される「運輸安全・物流DX EXPO 2024」にて、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授による特別講演「運転技能は脳のトレーニングで向上する」を初日29日に開催します。

東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授

仙台放送は、2024年5月29日から3日間、東京ビッグサイトで開催される「運輸安全・物流DX EXPO 2024」にて、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授による特別講演「運転技能は脳のトレーニングで向上する」を初日29日に開催!

交通事故や危険運転などが社会問題となる中、東北大学加齢医学研究所と仙台放送による共同研究において、脳のトレーニングにより認知機能を鍛えることで、安全運転能力が高まることが証明されました。

1人1人の脳に働きかける最新のソリューション(※)が生まれた背景など、最新の脳科学の研究成果について講演します。

※東北大学と仙台放送が共同開発した「運転技能向上トレーニング」(特許取得済)は、スマートフォン用のアプリで、これまでの研究で、「運転技能」「認知機能」「心理状態」を高めることが実証されています。

また第2部では、上記「運転技能向上トレーニング」の最新アプリ「BTOC」につきまして、社会実装がどのように進んでいるのかなど、具体的な事例を交えて紹介です。

「BTOC」サービスサイト:

https://www.ox-tv.co.jp/brain/btoc.html

詳細

日時:2024年5月29日(水)16時30分〜17時10分

会場:東京ビッグサイト西3・4ホール(〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)

定員:先着120名(参加無料)

第1部 特別講演『運転技能は脳のトレーニングで向上する』

講師 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授

第2部 社会実装の具体例

プレゼンター 株式会社仙台放送 ニュービジネス事業部 部長 太田茂

司会進行 株式会社仙台放送 アナウンサー 飯田菜奈

■お申し込み先

https://prd.event-lab.jp/wj2024/seminar/program/detail/c7503ada920f93b3099d9ad8677f0f87/TLDX

