ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤»°Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ
¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè37Àá¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï5-0¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî13¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ø BBC¡Ù¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¿ô¥«·î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¡×
¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Ç¤Ï´ú¼êÎç±û¤ÈÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸Å¶¶µü¸è¤È´äÅÄÃÒµ±¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¡ØGlasgow World¡Ù¤Ï10ÅÀËþÅÀ¤ÎºÎÅÀ¤Ç9ÅÀ¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò³è¤«¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¤òÊ®¼Í¤·¤¿¡£Èà¤Îº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡×
¸½ºß¥ê¡¼¥°»°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢2022Ç¯¤ËÆÀÅÀ²¦¡Ê27ÆÀÅÀ¡Ë¤Ëµ±¤¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤ä´ú¼êÎç±û¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤Ê¤É¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïº£µ¨¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥×¤Ç¤â·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñÆâÆó´§¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¸å¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£