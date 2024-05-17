PC¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¡¡¥ì¥¹¥¿¡¼ÅÁÀâ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ´¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬²á¤´¤·¤¿Ì´¤Î1Ç¯
´ñÀ×¤È¸À¤ï¤ì¤¿2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤«¤é8Ç¯¡£¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï2Éô¹ß³Ê¤Î¶þ¿«¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï2Éô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ºÆ¤Ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¸½ºß¤âFW¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢MF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ª¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤È¤â2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤À¡£Èà¤é¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
ÃÏ¸µ»æ¡ØLeicester Mercury¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¶¯¤¤Æ´¤ì¤«¤éPC¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¡Ø¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥«¥Æ¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢8ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÏËÍ¤¬°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ó¤À¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤â¾å¤¬¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡£ËÍ¤¬»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢PC¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï JamieVardy¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¼¤ä¥·¥ã¡¼¥¡¼¡Ê¥ª¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡£Æ±¤¸¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¥³¥Ê¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¤ä¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¡£º£µ¨¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×
Íèµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ¤ÓÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ì¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤¬¡¢¤Þ¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£