µ×ÊÝ¤¬ÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¡¡º£µ¨9ÅÙÌÜ¤ÎMOM¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆþ¾ì·ô¤Î²ÁÃÍ¡×¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤¿¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É1¡½0¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡Ê2024Ç¯5·î16Æü¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ë
¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê22¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµ®½Å¤Ê¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡7°Ì¤ÎR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ï¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤Î8°Ì¡£Íèµ¨²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µ×ÊÝ¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Çº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉâ¤µå¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êGK¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ÆFW¥·¥ë¥Ð¤¬ÀèÀ©¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯12·î9Æü¤Î¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨4¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ²¤½£¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷¤Î6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ7°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â²¤½£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤Ï³ÎÄê¡£¼¡Àá19Æü¤Ï¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Ç7°Ì¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹µ¤¨¡¢¾¡¤Æ¤Ð6°Ì°Ê¾å¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨9ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤¿µ×ÊÝ¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾Î»¿¡£¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢»æ7ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¤·¡Öµ×ÊÝ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÆþ¾ì·ô¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±»æ¤Ï6ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ëµ×ÊÝ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ»þ¤Ë¸Ä¿Í¼çµÁ¤ËÁö¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤¬¹¶·â¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü»æ¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥·¥ë¥Ð¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·ºÍÅª¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£