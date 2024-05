リーガルコーポレーションはこのほど、カジュアルシューズブランド「REDWOOD RIVER(レッドウッドリバー)」を一部のREGAL SHOESと百貨店、およびREGAL ONLINE SHOPで順次展開する。カジュアルシューズブランド「REDWOOD RIVER(レッドウッドリバー)」「Bring more "relaxation" into your daily life. 日常の中にもっと"くつろぎ"を」をコンセプトに、「素材にこだわったソフトで軽快な履き⼼地」「気取らないフォルムから感じる適度なリラックスムード」が特徴となる。

「RX01 AH※ブラウン/ネイビー」(1万9,800円)春夏モデルでは、トップラインをぐるりと通った靴紐が伝統的なデッキシューズを思わせる「RX01 AH※ブラウン/ネイビー」(1万9,800円)、シンプルな⾯持ちのスリッポン「RX02 AG※ブラウン/ネイビー/グレイ」(1万8,700円)が登場する。「RX02 AG※ブラウン/ネイビー/グレイ」(1万8,700円)開放感に溢れ、どんな時でも⾃然体で過ごしたい⼈たちに向けたラインアップを展開し、都会での⽣活から⾃然の中でのレジャーまで、あらゆる場⾯をシームレスにつなぐという。