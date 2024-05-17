ÊÆ¥ß¡¼¥à³ô¤¬Áá¤¯¤â¼ºÂ®¡¢21Ç¯¥Ö¡¼¥à¤«¤é¾õ¶·¤ËÊÑ²½
Medha Singh
[£±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £±£¶Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥²¡¼¥àÈÎÇä¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥È¥Ã¥×¤È±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤Î£Á£Í£Ã¤¬£²ÆüÂ³Íî¡£½µÁ°È¾¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Î¡Ö¥ß¡¼¥à³ô¡×¿Íµ¤¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤µ¤ì¤ë¥¡¼¥¹¡¦¥®¥ë»á¤¬£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼¤¬ºÆ¤Ó»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Çã¤¤¤¬Áá¤¯¤â°ì½äµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¡¼¥à¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï£³£°¡óµÞÍî¤·¡¢£²£·¡¥£¶£·¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¡££±£´Æü¤Ë£¶£´¡¥£¸£³¥É¥ë¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Á£Í£Ã¤Ï£±£µ¡¥£³¡ó°Â¤Î£´¡¥£¶£´¥É¥ë¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÆ°¸þ¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤é¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ç¼¨ÈÄ¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥ß¡¼¥à³ô¤Î¶õÇä¤ê¤ËÂÐ¹³¤·¤¿£²£±Ç¯¤Î¶ÉÌÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ïµ¡´ØÅê»ñ²È¤â¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥ì¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥á¥Ã¥¯¥é¡¼»á¤Ï¡¢¶õÇä¤êÀª¤¬£²£±Ç¯¤ËÆ§¤ß¾å¤²¡ÊÂ»¼º³Ð¸ç¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¡Ë¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¶µ·±¤òÆÀ¤Æ¶õÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³ô²Á¾å¾º¤Î·ÑÂ³Í¾ÃÏ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¥ª¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¥¹¥È¥Ã¥×¤È£Á£Í£Ã¤Î¶õÇä¤ê»Ä¹â¤Ïº£½µ¤ª¤ª¤à¤Í²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¡£Î¾ÌÃÊÁ¤Î¶õÇä¤ê¶Ú¤Îº£½µ¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤Ï£±£±²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢£±£¶Æü¤ÎÉ¾²Á±×¤ÏÌó£´²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£