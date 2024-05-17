º´Æ£µ±ÌÀ¤¬4·îÅÙDID¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¡¡º£µ¨½é¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¸Æ¤Ö°ÂÂÇ¡Ä³ÝÉÛ»á¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬É¾²Á
ABC¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¡Ö¸×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÈ¯É½
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¡Ö¸×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï16Æü¡¢¡ÖDID ÂçÆ±¹©¶È presents ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ DID¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î4·îÅÙ¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄOB¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¡Öº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬±é½Ð¤·¤¿º£µ¨½é¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î18Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤À¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¡£ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿5µåÌÜ¡¢µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤¬Åê¤¸¤¿157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò±¦Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÝÉÛ»á¤Ï¡Öº´Æ£¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î1ËÜÂÔ¤Á¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£µ±¤ÏÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤«¤º¡¢¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ5·î15Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¸½ºß¤ÏÌÄÈøÉÍµå¾ì¤ÇÄ´À°¤ËÎå¤à¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÀÚ¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£³ÝÉÛ»á¤Ï¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ëÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤º´Æ£µ±ÌÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡DID¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤«¤éºÇ¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£DID¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµåÃÄOB¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¤¬Áª¤ó¤À¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅêÉ¼¤·¡¢¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬±é½Ð¤·¤¿º£µ¨½é¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ï253É¼¤òÆÀ¤¿¡£4·îÅÙ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Îº£µ¨½é´°Éõ¾¡Íø¡Ê196É¼¡Ë¡¢Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤Î2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡Ê60É¼¡Ë¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë