Åì¥¨¥ì¥¯¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ï¶¯¼åÙÉ¹³¡¢£Ó£Ï£Ø»Ø¿ôÈ¿Íî¤ÈÊÆ¥¢¥×¥é¥¤¥É·è»»È¯É½¸å¤Î»þ´Ö³°²¼Íî¤âÄì·ø¤µÈ¯´ø¡þ
¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920.T>¤Ê¤ÉÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥áー¥«ー¤¬¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£ÌÜÀè¤Ï¶¯¼å´Ñ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÌÜÀè²áÇ®´¶¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤ËÇä¤ê¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤Ï£µÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤Î£²～£´·î´ü·è»»È¯É½¤ÏÇä¾å¹â¤Ê¤É¤¬»öÁ°¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÀè¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤«¤é¤ÎÍø¿©¤¤°µÎÏ¤¬¿¡¤¨¤º»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç²¼Íî¡¢¤³¤ì¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Î¾åÃÍ¤ò½Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ô²Á¤¬½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Íè½µ£²£²Æü¤ËÊÆ²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î£²～£´·î·è»»È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS