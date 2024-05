JO1Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPEACEFUL PARK 2024 for Ç½ÅÐ¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「僕たちのパフォーマンスが、少しでも能登のみなさんの元気に繋がってくれたら嬉しく思います!!」(JO1)

JO1が、7月6日・7日に石川県産業展示館で開催される能登半島復興支援ライブ『PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-』の7日公演に出演することが決定した。

本ライブは「エンターテイメントの力で被災地を元気づける」をテーマに、北陸地方に縁があり能登半島地震の被災地でも活動を実施したMISIA他、さまざまなアーティストが復興支援の思いを胸にライブパフォーマンスを披露する。

チャリティグッズの販売なども予定。さらに、会場および「d払い(R)」によるオンラインでの募金の受付も予定しており、本イベントにおける「d払い」募金ではdポイントでの募金も可能。「PEACEFUL PARK」のイベントにおいて、オンラインによる募金に対応するのは今回が初めてで、本イベントでの募金は被災地域の復興・活性化のために「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」に寄付される。

(c)LAPONE Entertainment

イベント情報

『PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-』

07/06(土) 石川・石川県産業展示館

出演者:MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年 and more

07/07(日) 石川・石川県産業展示館

出演者:MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1 and more

PEACEFUL PARK公式サイト

https://peacefulpark.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp