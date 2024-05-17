¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤àR¡õB¡×¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è 6¤¬ÊÂ¤Ö¥á¥í¥¦¤ÊÌÚÍËÆü¡¢¤¼¤ÒÏ»ËÜÌÚ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¤·¡ª¡Ê¾¾Èø·é¡Ë
¡Ú¾¾Èø·é¤Î¥á¥í¥¦¤ÊÌÚÍËÆü¡Û#85
¤¦¤Ä¤ÈÀ¸¤¤ë¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó»³¸ý°ìÏº¤µ¤ó ¡ÖÉü³è¡×½éÆü¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿1ºý¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤
¡¡6·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Ï»ËÜÌÚ¡¦Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¡Ò¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ó¤Ç¡Ö¾¾Èø·é¤Î¥á¥í¥¦¤ÊÌë´Ö¼ø¶È¡ÁR¡õB¤ÎÌû¤·¤ß¡Á¡×¤¬Éü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡ª
¡¡¤ÈÀª¤¤¤è¤¯½ñ¤¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾ðÊó¹¿¿å¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ëËÜ»æÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌë´Ö¼ø¶È¡©¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÀâÌÀ¤Ë¾¯¡¹¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¾Èø·é¤Î¥á¥í¥¦¤ÊÌë´Ö¼ø¶È¡×¤Ï¡¢19Ç¯11·î¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ò¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤àR¡õB¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡£100ÀÊ¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤¬¼«Âð¤Ë¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò²»³Ú¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÈÎÁÍý¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤ÊR¡õB¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òËè²ó¤Ò¤ÈÁÈÁª¤Ó¡¢ÂåÉ½¶Ê¤äÌ¾¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤¬²»³Ú»Ë¤Ë¹ï¤ó¤À¸ùÀÓ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸ì¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¥Ç¥£¡¼¥×¤Êé¾Ãß¡Ê¤¦¤ó¤Á¤¯¡Ë¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ü¤¯¤È¿Æ¤·¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¡¢²Î¤ä±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤¸¤Ä¤Ë¥á¥í¥¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¼¢Ì£¤Ö¤«¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Î·Æ¤¤¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°û¿©¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÃì¡£¥·¥§¥Õ¤Î¾®ÎÓ¸ù»á¤Ï¡¢º£¤Ï¤Ê¤Ì¾Ìç¥Û¥Æ¥ëÀ¾ÍÎ¶äºÂ¤Î½Ð¿È¤æ¤¨¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÏÓ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÆ±À¤Âå¤Î¥½¥¦¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¹¬¤¤¤È¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬ÊÆ¹ñÆîÉô¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡Ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹Ôºø¸í¡Ê¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌû¤·¤»î¿©¡Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¾®ÎÓ¥·¥§¥Õ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ÆîÉô¤È¤ê¤ï¤±¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÌ£¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î±öÇß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Îµ»¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÁý¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¤Þ¤·¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢²»³Ú¤ÈÊÂ¤ÖÌë´Ö¼ø¶È¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤àR¡õB¡×¤ÏÁá¡¹¤ËÃ£À®¤ò¤ß¤¿¡£¤Û¤Ü·î¥¤¥Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ´10²ó¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ìë´Ö¼ø¶È¤Ï¡¢20Ç¯½©¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡£¤½¤ì¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤ºÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤¬Ìë´Ö¼ø¶È¤Ï¡¢±ä´ü¤ò·«¤ê¤«¤¨¤¹ÇËÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Þ¤Ä¤µ¤¨³°½Ð¤Î¼«½Í¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó±Ä¶È¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ò¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ó¤Ï¡¢20Ç¯8·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÅ¹¤¸¤Þ¤¤¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ìë´Ö¼ø¶È¤Î²ñ¾ì¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆ±Å¹¤Î¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ò¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦°ì¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥½¥¦¥ë¥Ð¡¼¡×
¡¡07Ç¯¤Ë¤«¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¡¦¥À¥ó¤¬¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤òÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥«¥é¥Ã¥¯¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¿¤â¤ó¤À¡£Æ±½ê¤Ï3¥Õ¥í¥¢¤Î¿á¤È´¤±¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ï¤ª¤è¤½300¡£¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡Ö¤Ü¤¯¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¶Ú¤À¤í¤¦¡£ºÆ³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖÀ¤³¦°ì¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥½¥¦¥ë¥Ð¡¼¡×¤È¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾ì¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¤Ü¤¯¤òÎ¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¡¢¹õÂô·°¡Ê¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤Î¹ñ¤ÎR¡õB¤ÎÂçÎ©¼Ô¤«¤é¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Þ¤Ç¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìë´Ö¼ø¶È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È³«¹Ö¤«¤é3Ç¯È¾¸å¤Î22Ç¯5·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ê¤¼¡ÒÌë´Ö¼ø¶È¡Ó¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¡£ÏÃ¤Ï17Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¶¤¹¤ëÈãÉ¾³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÒ»³ÅÎ½¨¡¦·ÄØæÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢Ìë¤ÎÊ¸éº½Õ½©¼Ò²°¤ò¶µ¼¼¤¬¤ï¤ê¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¶á¡¦¸½Âå»Ë100Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿11¿Í¤Î»×ÁÛ²È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÒÂç¿Í¤ÎÌë´Ö¼ø¶È¡Ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÏÃ¡£¤Ü¤¯¤Ï¼õ¹Ö¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´ë²è¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÀîÀ¶»Ë¡¦Ê¸½ÕÉû¼ÒÄ¹¤ÏÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÆ±¼Ò¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤¬¡¢19Ç¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Èà¤¬¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¡¢¼¡¤Ï¹Ö»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤Î¹ÖµÁ°ÍÍê¤ÏÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤¾¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÒ»³¶µ¼ø¤Î¼ø¶È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÈÅÄ¾¾±¢¡¢À¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¡¢ÈþÇ»ÉôÃ£µÈ¡¢´Ý»³âÃÃË¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤À¤¬¡¢Æ±¤¸ºÂÁÈ¤ß¤ËR¡õB¤òÅö¤ÆÖÈ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥²¥¤¡¢¥ë¡¼¥µ¡¼¡¦¥ô¥¡¥ó¥É¥í¥¹¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¡¦J¡¦¥Ö¥é¥¤¥¸¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ü¤¯¤ÏÂç¤¤¤Ë¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡õ¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó·»Ëå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¶ÂçÊª¥³¥ó¥Ó¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¸¥ã¥à¡õ¥Æ¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î7·î¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤ÎÁ°½Ë¤¤¡£¥¸¥ß¡¼¤Î65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë6·î6Æü¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£6¤¬ÊÂ¤Ö¥á¥í¥¦¤ÊÌÚÍËÆü¡¢¤¼¤ÒÏ»ËÜÌÚ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¤·¡ª¡ÊÍ½Ìó¤Ï¥¤¡¼¥×¥é¥¹HP¤«¤é¡Ë
¡Ê¾¾Èø·é¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë