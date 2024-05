売れない不動産を有料で引き取りをしているEINZ、KLC、LandIssuesの3社が、「不動産有料引取業協議会」の2回目のセミナーを渋谷にて開催です。

EINZ、KLC、LandIssues「不動産有料引取業協議会」

第2回セミナー開催「不動産有料引取業者の活用法と注意点」

売れない不動産を有料で引き取りをしているEINZ、KLC、LandIssuesの3社が、有料引き取り事業を健全な業界にするべく昨年11月に設立した、「不動産有料引取業協議会」。

「不動産有料引取業協議会」は2回目のセミナーを2024年6月6日に渋谷にて開催です。

第2回セミナーについて

2024年6月6日(木)13時より、渋谷の会場にて実施します。

【タイトル】

不動産有料引取業者の活用法と注意点

相続土地国庫帰属制度と相続登記義務化による、顧客への支援方法

【イベント趣旨】

相続土地国庫帰属制度がスタートして1年が経過し、4月からは相続登記義務化も始まりました。

国によるこれらのPRもあって、引っ張られるように引取事業者への問い合わせも増えてきています。

売れない不動産で困っている顧客様は、藁をも掴む思いで相談していますが、ちゃんと相談できる専門家が不足しているため、引取事業者等からの高額料金請求や詐欺に遭うなど、健全な相談や処分ができてない状況が深刻化しています。

今回のセミナーでは、当協議会(理事等)の実例を基にお客様目線で現状と課題を把握し、不動産の専門家ではなくてもできる相談対応について伝えられます。

【登壇者】

株式会社EINZ 代表取締役 永長 淳

株式会社KLC 代表取締役 小林 弘典

LandIssues株式会社 代表取締役 松尾 企晴

株式会社ハニカム 代表取締役 大桃 拓馬

【開催日】

2024年6月6日(木)13:00〜14:30

【会場】

エフスペ渋谷 最寄り駅 渋谷駅徒歩5分

(オンライン視聴はございません)

【参加費】

1,000円(税込)

【定員】

20名(予定)

▼こちらから申込みできます▼

https://fudousan-kyougikai20240606.peatix.com/view

(お申込み後、参加用URLを案内します。)

■当協議会の主旨

1. 不動産有料引取業者を安心して利用できる、健全な業界を目指す。

2. 法令順守・高潔な倫理観を保つための行動指針を明らかにし、広く公表・啓蒙する。

