ÎÐÃÏ´ÉÍý¤Î¤ªÇº¤ß²ò·è¡ª¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢ ¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ç´¢µ¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥â¥¢¡×¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Ê¡¼

ハスクバーナ・ゼノアはロボット芝刈機オートモアがどのように解決できるのかを取り上げたオンラインセミナーを公開しました。

ハスクバーナ・ゼノア ロボット芝刈機「オートモア」ウェブセミナー

ハスクバーナ・ゼノアは企業の緑地・施設管理に携わる皆様が抱えるお悩み、課題をロボット芝刈機オートモアがどのように解決できるのかを取り上げたオンラインセミナーを公開!

登壇者のご紹介

登壇者 営業本部 GSPグループ 長澤 勇人

営業本部 GSPグループ 長澤 勇人

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 営業本部 GSPグループ 長澤 勇人

オートモアが日本市場に導入されてから現在まで、300件以上のオートモア案件を担当。

GSPはGreen Space Professionalの略、日本語で『緑地管理ご提案のスペシャリスト』です。

●こんな方におすすめ

・緑地管理の担当者不足に悩んでいる

・暑い夏場での草刈作業が大変だ

・草刈中の飛び石が心配

・緑地の維持管理費が上がり困っている

・エンジン使用による騒音やCO2排出を抑えたい

●アジェンダ

[1] 緑地管理および施設管理の皆さんからよくいただくお悩み

[2] ロボット芝刈機オートモアの紹介

[3] オートモアがどのように課題を解決するか

[4] よくある質問と回答

[5] 本日紹介した内容のまとめ

●セミナー視聴方法について

下記の申込フォームに会社名、氏名などを記入ください。

記入後すぐに視聴用のリンクを

お送りします。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nhYcKlpxK0G1JgXaP4QS-uIrHFAlXGhJgnrEpI0jfkxUOFlWWTlNNU9LTldIODFXQkNVSEVXSEFBUy4u

セミナー視聴後、アンケートにお答えいただいた方にはオートモアに関する詳しい資料を無料でお届け。

●オートモアプレゼントキャンペーン

2024年7月31日までの期間限定で、下記のプレゼントキャンペーンを行っています。

【プレゼント内容】

・お客様の芝環境に最適なオートモア1台

・設置キット

こちらをセミナーを視聴いただいた方の中から1名様に無料で提供します。

【注意事項】

設置は、同社正規販売店で実施し、設置費用およびアフターメンテナンス費用(電気料、消耗品(刃の交換)、その他アフターメンテナンスにかかる費用)はお客様負担となります。

企業の緑地・施設管理でお悩みの方に最適なオンラインセミナーです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 緑地管理のお悩み解決!ハスクバーナ・ゼノア ロボット芝刈機「オートモア」ウェブセミナー appeared first on Dtimes.