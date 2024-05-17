ÃÏ¸µ°¦¤ò´¶¤¸¤ëÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
All About¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷373¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Î·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯3·î22Æü¡Á4·î22Æü¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ°¦¤ò´¶¤¸¤ëÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡£ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë69ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢1999Ç¯¤Ë¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î½ÅÄÃ¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£
¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÌ¾¸À¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ÖÉ½ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ®¸ù¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê50Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¥à¥µ¥µ¥Ó¤òÊá¤Þ¤¨¤¿ÏÃ¤ä¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÏÃ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤«¤é¡Ê60Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡×¡Ö´Ñ¸÷Âç»È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê30Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¡£ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô½Ð¿È¤Ç¤¹¡£1·î¤ËKinKi Kids¤Î¿·ºî¡Ø¥·¥å¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Æ±¶Ê¤Ç47ºîÏ¢Â³¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¤ÇÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¡ÖKinKi Kids¤¬25±ß¤ÇCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤«¤é¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¯¥¸°ú¤¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿16¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢¹ä¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆàÎÉ·ò¹¯¥é¥ó¥É¡×¡£¹ä¤µ¤ó¤Î¡ÈÆàÎÉ°¦¡É¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¥é¥ó¥É¤ÎCM¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡×¡ÖÆàÎÉ»Ô´Ñ¸÷ÆÃÊÌÂç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÆàÎÉ°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î¿©ºà¤¬ÆàÎÉ¸©»º¤Î¤â¤Î¤òÃÏ¸µ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡×¡ÖÊì»Ò¼êÄ¢¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
2°Ì¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡£ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë69ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢1999Ç¯¤Ë¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î½ÅÄÃ¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê50Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¥à¥µ¥µ¥Ó¤òÊá¤Þ¤¨¤¿ÏÃ¤ä¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÏÃ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤«¤é¡Ê60Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡×¡Ö´Ñ¸÷Âç»È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê30Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Æ²ËÜ¹ä¡ÊKinKi Kids¡Ë
1°Ì¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¡£ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô½Ð¿È¤Ç¤¹¡£1·î¤ËKinKi Kids¤Î¿·ºî¡Ø¥·¥å¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Æ±¶Ê¤Ç47ºîÏ¢Â³¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¤ÇÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¡ÖKinKi Kids¤¬25±ß¤ÇCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤«¤é¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¯¥¸°ú¤¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿16¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢¹ä¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆàÎÉ·ò¹¯¥é¥ó¥É¡×¡£¹ä¤µ¤ó¤Î¡ÈÆàÎÉ°¦¡É¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¥é¥ó¥É¤ÎCM¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡×¡ÖÆàÎÉ»Ô´Ñ¸÷ÆÃÊÌÂç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÆàÎÉ°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î¿©ºà¤¬ÆàÎÉ¸©»º¤Î¤â¤Î¤òÃÏ¸µ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡×¡ÖÊì»Ò¼êÄ¢¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)