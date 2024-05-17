²ñ¼Ò¤Ç¤É¤ì¤À¤±½ÐÀ¤¤·¤Æ¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËŽ¢Ï«Æ¯Ž£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢¾¦ÇäŽ£¤ò¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅèÂ¼µÈÍÎ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤¬17»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÂçÀ®¸ù¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤äÀ¿¼Â¤µ¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë·ë²Ì¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
²¯ËüÄ¹¼Ô¤À¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤«¤é²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬·ë²ÌÅª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸¶Íý¸¶Â§¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢À¤¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÉÈ¶
¡¦³ØÈ¶
¡¦¿Í¼ï
¡¦¹ñÀÒ
¡¦ÀÊÌ
¡¦Ç¯Îð
¤Ê¤É¤¬Ææ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ä½ÐÀ¤¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö´ü¸Â¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¡©¡×¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öº£¤«¤é¤³¤ÎÂçÊ¡¤òÁ´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
Âçºå¤Î»ä¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¡Ö¾¦Çä¤¬³Ø¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿·¿Í¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î²¿»þ¤Ë¡û¡û±Ø¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ØÄê¤µ¤ì¤¿±Ø¤ËÃå¤¯¤È¡¢²ñ¼Ò¤Ï¿·¿Í¤ËÂç¤¤ÊÈ¢¤ò1¤ÄÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¤¬¤½¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥®¥Ã¥·¥ê¤È¡ÈÂçÊ¡¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Í¡×
²¿¤â¶µ¤¨¤Ê¤¤¡£Åö¿Í¤ÏÆ¬¤¬ÇËÎö¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¡¢¸½¾ì¤Ç´À¤ò¤«¤¯¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤«¿Í¤ÏÂÎÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬Éô²¼¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Åð¿Í¤ÎÉã¤¬Ç¦¤Ó¹þ¤ó¤À²°Éß¤Ë²æ¤¬»Ò¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ÍýÍ³
Ãæ¹ñ¤ÎÅð¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÀÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¡¢ÍÌ¾¤ÊÅð¿Í¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åð¿Í¤Î»Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÆÉã¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅð¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡×¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤ª²°Éß¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Åð¿Í¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Éã¿Æ¤Ï¤½¤Î²°Éß¤Ë¤¢¤Ã¤¿È¢¤ËÂ©»Ò¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡¢¸°¤ò¤«¤±¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤ï¤¶¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢²ÈÃæ¤Î¿Í¤¬ÂçÁû¤®¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×
Â©»Ò¤ÏÉ¬»à¤ÇÈ¢¤ò¤³¤¸³«¤±¡¢»¶¡¹¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤Ï¡Ö¿ÆÉã¡¢¤Ò¤É¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÉã¿Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ì¤¬Åð¿Í¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¡×
¤È¡¢°ì¸À¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤È¿ô¥«·î·ÀÌó¤·¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¸µ¤Î²ñ¼Ò¤Ç10Ç¯¶Ð¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï1¥«·î¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾å»Ê¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥í¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ìîµå¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤ÐÌîµå¤Î¥×¥í¤«¤é³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤Ê²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¹¬¤»¤Ê²¯ËüÄ¹¼Ô¤«¤é³Ø¤Ö¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¡©
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë»ä¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¾¦Çä¤Î´¶³Ð¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½ºß¡¢²ñ¼Ò¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤ò¡ÖÌÀÆü¡¢¼É½¤ò½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊÝ¾Ú¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤éµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´¹½¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤ò¡Îµ¿»÷¤Î²ÈÂ²¡Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÎÄ¹¤¯Â³¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ï¤È¤·¤Æ°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î¾å»Ê¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨²ñ¼Ò¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¦Çä¤Î´¶³Ð¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¹â¤ò³ç¤ê¡¢¼Ò³°¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬40Âå¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£Æü¡¢²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤»¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÄêÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë65ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï35Ç¯´Ö¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÏ«Æ¯¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
·ò¹¯¤Ï¡©
µ¤ÎÏ¤Ï¡©
¢£²ñ¼Ò°÷¤ÎÆÃ¸¢¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È
»ä¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¶²¤í¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµÂÌ¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÍ»»ñ¤òºÇÂç¸Â¼õ¤±¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤ÈÊª·ï¤ÎÃ´ÊÝÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯2²¯±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î2²¯±ß¤Ç¾ÍèÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ã´ÊÝÎÏ¤Î¤¢¤ëÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î¤ª¶â¤òºÇÂç¸Â»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¬¤»¤Ê²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ï¡¢
¡¦¶âÁ¬Åª¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸
¡¦¿Í¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸
¡¦Æ¬Ç¾¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸
¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö17»þ°Ê¹ß¡×¤Î»þ´Ö¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦
¤¿¤À¡¢²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤ë¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Â°ÀÅª¤Ë¿®ÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤é¿³ºº¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿³ºº¤ËÄÌ¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¦Çä¿Í¤À¤È¥Ð¥ê¥Ð¥êÌÙ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¿³ºº¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢17»þ¤Þ¤Ç¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Î»Å»ö¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º°ÂÄê¤·¤¿µëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÑ¤ËìÔÂô¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¼Ò³°¤Î³èÆ°»ñ¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Î²Ô¤®¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö17»þ°Ê¹ß¡×¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£²ñ¼Ò¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸Â³¦¤òÀß¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¡×¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ö²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ì»ä¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤â¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï»öÌ³Åª¤Ê»Å»ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È´¶³Ð¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂç´ë¶È¤Î´¶³Ð¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÎÅÙ¤ÎÄã¤¤Åê»ñ°Æ·ï¤ËÂç¤¤Ê»ñ¶â¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¡×¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ó¤Ê´¶³Ð¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â²ñ¼Ò¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÈÖÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸Â³¦¤òÀß¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤°¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò´°àú¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Ï¡ÎÅö¤¿¤êÁ°¡Ï¡¦¡ÎÉáÄÌ¡Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò´°àú¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÎÅö¤¿¤êÁ°¡Ï¡¦¡ÎÉáÄÌ¡Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬Â°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦ÅÚ¾í¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤äÉáÄÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Î¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¡Ï¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤Ê²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÅèÂ¼ µÈÍÎ¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë
Åê»ñ²È
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Çµ¯¶È¤·¡¢¼Â¶È²È¡¢Åê»ñ²È¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¿ô¼Ò¤ÎÂç³ô¼ç¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅê»ñ²È ÅèÂ¼ µÈÍÎ¡Ë