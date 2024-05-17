ÊÆ²¼±¡¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÉð´ï¶¡µëºÆ³«Ë¡°Æ¤ò²Ä·è¡¡À®Î©¤Ï¸«¹þ¤á¤º
Patricia Zengerle
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ²¼±¡¤Ï£±£¶Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÉð´ï¶¡µë¤òºÆ³«¤µ¤»¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£²¼±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÈÀïÆ®Ãæ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤ÎÌ±´Ö¿Í¤ÎÊÝ¸î¶¯²½¤òµá¤á¡¢Æ±¹ñ¤Ø¤ÎÇúÃÆ¤Î¶¡µë¤ò°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
Æ±Ë¡¤Ï»¿À®£²£²£´¡¢È¿ÂÐ£±£¸£·¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¿ô¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤ÈÌ±¼çÅÞµÄ°÷£±£¶¿Í¤¬»¿À®É¼¤òÅê¤¸¡¢¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷£³¿Í¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡£
¾å±¡¤ÇÆ±Ë¡¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢À®Î©¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¼±¡¤ÎÆ°¤¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñÆâ¤Î¿¼¤¤¹Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£