¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡¿¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¶Ã°Û¤Î¡È300Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î°ìÃ¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª5Ê¬Ä¶¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«
¡¡±Ç²è¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡¿¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¼ã¤±î¡¦¥Î¥¢¤¬ÀäÂÐÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¼¡¡¹¤È¸«Éñ¤ï¤ì¤ëËÁ¸±¤Î°ìÃ¼¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡¢5Ê¬Ä¶¤¨¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÎVFX¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦WETA¤¬¡¢¸½¼Â¤Èºø³Ð¤¹¤ëÄø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢±î¤È¿Í´Ö¤ÎÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡¢300Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢ÂçÅÔ²ñ¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤Ï¹ÓÇÑ¡£¹â¤¤ÃÎÇ½¤È¸À¸ì¤òÆÀ¤¿±î¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê»ÙÇÛ¤Î¤¿¤á¡¢µðÂç¤ÊÄë¹ñ¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à¡Ë¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥Î¥¢¤È¤½¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥ä¤È¥¹¡¼¥Ê¤¬¡¢º£¤ä¿¹ÎÓ¤Î°ìÉô¤È²½¤·¤¿¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò¼«Í³¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤ë¾ìÌÌ¡£¥Î¥¢¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Öå«¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ·¼°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¥ï¥·¤ÎÍñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¡£Äë¹ñ¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Èà¤é¤Ï¡¢¥¤¡¼¥°¥ëÂ²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ï¥·»È¤¤¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÀ¤ò·è¤á¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¿ÀÀ»¤Ê»þ´Ö¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾åÉô¤ËÂç¤¤ÊÁã¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Î¥¢¤¬¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¥Ó¥ë¤ËÈô¤Ó°Ü¤ê¡¢Áã¤ò¼é¤ë¿ÆÄ»¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³³¤ò³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£É½¾ðË¤«¤Ê±î¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥ë¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦ÁðÌÚ¤ä¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤ë¼«Á³¤Ï¼Â¤Ë¥ê¥¢¥ë¡£300Ç¯¸å¤ÎÍªÁ³¤È¤·¤¿À¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µðÂçÄë¹ñ¤òÎ¨¤¤¤ë±î¡¢¥×¥í¥¥·¥Þ¥¹¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¼¤È²ÈÂ²¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Î¥¢¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î½÷À¥Î¥ô¥¡¤È¶¦¤Ë¥×¥í¥¥·¥Þ¥¹¤Î»ÙÇÛ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¥ô¥¡¤â¤Þ¤¿¡¢±î¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¢¤ëÈëÌ©¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤é¤·¤¯¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È±î¤Î´Ø·¸¤ä²ÈÂ²¤äÃç´ÖÆ±»Î¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤âÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¹¡¦¥Ü¡¼¥ë´ÆÆÄ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Î¥¢Ìò¤ò¡ØTo Leslie ¥È¥¥¡¦¥ì¥¹¥ê¡¼¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥Æ¥£¡¼¥°¤¬¡¢¥Î¥ô¥¡¤ò¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¦¥£¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡Ê2019¡Á¡Ë¤Ç¥·¥ê¤ò±é¤¸¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ä¡¦¥¢¡¼¥é¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë