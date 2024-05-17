Åìµþ³ô¼°¡Ê´ó¤êÉÕ¤¡Ë¡áÈ¿Íî¡¢£Î£Ù¥À¥¦²¼Íî¤ò¼õ¤±Çä¤êÀè¹Ô
¡¡£±£·Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°ÆüÈæ£³£µ£¹±ß°Â¤Î£³Ëü£¸£µ£¶£±±ß¤ÈÈ¿Íî¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£³£¸¥É¥ë°Â¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡£°ì»þ£´Ëü¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤â¶¯¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¤Ç¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤â°Â¤¤¡£°ú¤±¸å¤Ë·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤Î³ô²Á¤â»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬ÆðÄ´¤À¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£µ£µ±ß£´£°Á¬Á°¸å¤ÈÁ°ÆüÍ¼Êý¤ËÈæ¤Ù±ß°Â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£³£¸¥É¥ë°Â¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡£°ì»þ£´Ëü¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤â¶¯¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¤Ç¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤â°Â¤¤¡£°ú¤±¸å¤Ë·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤Î³ô²Á¤â»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬ÆðÄ´¤À¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£µ£µ±ß£´£°Á¬Á°¸å¤ÈÁ°ÆüÍ¼Êý¤ËÈæ¤Ù±ß°Â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS