300Ç¯¸å¤Î¹Âç¤ÇÍªÁ³¤È¤·¤¿À¤³¦¤¬¡¡¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡¿¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù5Ê¬Ä¶¤¨¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«
¡¡Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡¿¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§½éÅÐ¾ì2°Ì¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡¿¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡¡´üÂÔÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿À®¸ù¤ÎÈëÌ©¤Ï¡©
¡¡¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¹¡¦¥Üー¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿VFX¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖWETA¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥êー¥º¤Î´°Á´¿·ºî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡È¶¦Â¸¡É¤È¡ÈÂÐÎ©¡É¤¬ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡È±î¡É¤È¡È¿Í´Ö¡É¤Î¶¦Â¸¤ò¤«¤±¡¢¡È±î¡õ¿Í´Ö¡ÉVS¡È±î¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡É¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë¾×ÆÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ËÜÊÔ±ÇÁü¡Ò¥Î¥¢¤¿¤Á¤Ï"å«¤ÎÆü"¤Î¤¿¤á¤ËÍñ¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¤¬¡Ä¡Ó¡Ã±Ç²è¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡¿¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù ¡ÃÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ª¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¼ã¤±î¡¦¥Î¥¢¤¬ÏÉ¤Î½±·â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³³¤«¤éÅ¾Íî¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀäÂÐÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¼¡¡¹¤È¸«Éñ¤ï¤ì¤ëËÁ¸±¤Î°ìÃ¼¤ò±Ç¤·¤¿¡¢5Ê¬Ä¶¤¨¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±î¤È¿Í´Ö¤ÎÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿300Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿±î¥¦¥£¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢ÂçÅÔ²ñ¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤Ï¹ÓÇÑ¡£¹â¤¤ÃÎÇ½¤È¸À¸ì¤òÆÀ¤¿±î¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê»ÙÇÛ¤Î¤¿¤á¿ÍÎà¤Î»Ä¤·¤¿¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µðÂç¤ÊÄë¹ñ¡ã¥¥ó¥°¥À¥à¡ä¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÇÑ¤·ÁðÌÚ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¿¹ÎÓ¤È²½¤·¤¿¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Î¥¢¤È¤½¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥ä¤È¥¹ー¥Ê¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢300Ç¯¸å¤Î¹Âç¤ÇÍªÁ³¤È¤·¤¿À¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä»¤äÃî¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡¢ÌÚ¡¹¤¬¤·¤Ê¤ë¡È²»¡É¤¬ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁö¤ê²ó¤ë¥Î¥¢¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Èå«¤ÎÆü¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ·¼°¤Þ¤Ç¤ËÏÉ¤ÎÍñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¡£¥¤ー¥°¥ëÂ²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏÉ»È¤¤¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÀ¤È¤Ê¤ëÏÉ¤ò·è¤á¤ë½Ö´Ö¤Ï¿ÀÀ»¤Ê»þ´Ö¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾åÉô¤ËÂç¤¤ÊÁã¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Î¥¢¤¬¥¢¥Ê¥ä¤È¥¹ー¥Ê¤Î¿´ÇÛ¤òÍ¾½ê¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤ËÈô¤Ó°Ü¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áã¤ËÃå¤¤¤¿¥Î¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÆÄ»¤¬¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Â¤ò³ê¤é¤»¤¿¥Î¥¢¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³³¤ò³ê¤êÍî¤ÁÃ«Äì¤ËÅ¾Íî¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬¼¡¡¹¤ÈÂ³¤¯¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë