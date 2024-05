バンダイスピリッツは、『シン・ゴジラ:オルソ』より「S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年11月発送予定。2024年11月発送予定「S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.」(16,500円)

『シン・ゴジラ』のモノクロ映像版となる『シン・ゴジラ:オルソ』より、モノクロVer.となった「ゴジラ (2016)」が登場。映画で使用した3Dデータをもとに竹谷隆之氏らの手によって造形・彩色され、モノクロ映像版の「ゴジラ (2016)」のイメージを再現。広い可動域により「ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.」に相応しいポージングが可能となっている。TM & (C) TOHO CO., LTD.