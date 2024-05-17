ÉÔÎÑÁê¼ê¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤é¡¢ìÔÂô¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤Í♡¡×¿®¤¸¤Æ¡Ú¥Çー¥ÈÂå¤òÁ´³ÛÉéÃ´¡Û¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡¢¡¢¡©
¥»¥ì¥Ö¥é¥¤¥Õ¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë°å¼Ô¤ÎÈà¤ÈÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ëÃÎ¿Í½÷À¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤«¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤ÉÀ¤¤ÎÃæ¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡©
º£²ó¤ÏÃÎ¿Í½÷À¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔÎÑ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Çー¥ÈÂå¤ÏÁ´³ÛÉéÃ´¡ª¡ª Ì´¸«¤¹¤®¡ª ¥»¥ì¥Ö¥é¥¤¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢·ë¶É¤ª¶â¤â¹×¤°¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«ÊÖ¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤â°¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§momobuta
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Ï»¾òµþ»Ò