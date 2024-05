È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤àÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤ËÏ¯Êó¡ªºé³Ú¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥¹¥áÀ½Â¤ÂÎ¸³¶µ¼¼¡×

咲楽は、2024年6月上旬頃より、美肌の湯として人気の高い榊原温泉地で、「パーソナルコスメ製造体験教室」を開講します。

咲楽「パーソナルコスメ製造体験教室」

榊原温泉

ベテランスタッフが丁寧にお教えしますので、初めての方でも安心して化粧品を作ることができます。

■「パーソナルコスメ製造体験教室」開講に至った経緯

咲楽は2019年に美肌の湯として有名な三重県津市にある榊原温泉地に、化粧品の工場(以下「SAKURA榊原工場」)を建設しました。

「敏感肌の方でも安心して使用できる優しい化粧水を作りたい」という使命感を持ちながら、お客様の「想い」や「ニーズ」に寄り添った商品の企画から開発、製造、そして販売を行っています。

そして同年11月には地元の小学生を対象に、榊原温泉水を使った「オリジナル化粧水の手作り体験教室」を開催しました。

その後、コロナ禍においても三密を避けながら毎年定期的に開催し、コロナが収束した2023年からは子供たちと一緒に大人も参加できる体験を行い、保護者や地域の方にも作る楽しさを知ってもらう機会となりました。

参加いただいた方からは、化粧品の基礎知識が学べ、どのような中身なのかが分かって勉強になったと良い評価をいただきました。

体験教室の様子

SAKURA榊原工場周辺は自然豊かな場所ですが、入浴施設が賑わう一方で商業施設が少なく、観光スポットも少ない地域でした。

しかしこの体験教室を定期的に開催することで、地元の人々が日常的に利用しやすい憩いの場、地域のコミュニティや文化を育む重要な存在となりました。

人が集う場所となったこの場所「SAKURA榊原工場」では、もっとたくさんの方に榊原温泉水を使用した化粧品の魅力を知っていただけるよう、工場直売所を併設。

ビューティーアドバイザーや「日本化粧品検定」の資格を持つスタッフが、お客様の悩みや希望に合ったスキンケア方法、化粧品選びなどのアドバイスを行い、その人に合う商品を提案しています。

併せて、ここでしか飲めない「榊原温泉水で淹れたコーヒー」のテイクアウト販売を開始。

今では通りすがりのドライバーや、ツーリングの方達の休憩場所にもなっています。

そこでよく話題となったのが、マスクの手放せない生活が続き、肌が荒れてしまったということでした。

このような肌トラブルで悩む方達に、大学と共同研究を進めていた「濃縮温泉水」をベースとした化粧水を試していただいたところ、喜ばしい結果が得られました。

体験者からは「濃縮温泉水の保湿効果は凄い!」、「同じように肌トラブルで悩む方に広めて欲しい。

」という嬉しいお言葉を頂戴し、「パーソナルコスメ製造体験教室」を試験的に開催することを決定しました。

SAKURA榊原工場

「パーソナルコスメ製造体験教室」基本情報

◇日時

6月12日 水曜日 14:00〜15:30 (90分)/定員6名

6月15日 土曜日 10:30〜12:00(90分)/定員8名

14:00〜15:30(90分)/定員8名

計3回

◇場所

株式会社咲楽 榊原工場(SAKURA榊原工場)

三重県津市榊原町字的場5903-5 ※榊原郵便局のとなり

<車>

伊勢道久居ICから約20分

店舗向かい側に無料駐車場有り

SAKURA榊原工場

◇お申し込み方法

下記メールアドレスまたはフリーダイヤルからお申し込みください。

・メールアドレス:

onsen@saku-ra.co.jp

・フリーダイヤル: 0120-89-4874 (ハヤクシワナシ)

(受付時間:平日10時〜17時)

◇体験料金

1回体験料金:通常4,400円(税込み)→「開講記念 特別価格3,300円(税込み)」

◇参加人数

サポートが行き届くよう、最大8名までの少人数制です。

団体様での利用も可能です。

◇決済方法

体験日当日、現地にてお支払いいただきます。

※現金・クレジットカード、PayPayでのお支払いが可能です。

■咲楽「パーソナルコスメ」の特徴

榊原温泉は飛鳥時代に伊勢神宮に参拝するまえに身を清める「湯ごり」の温泉として栄え、美人の湯、美肌の湯としても人気でした。

また歌人として有名な清少納言は「枕草子」のなかで「湯は七栗の湯、有馬の湯、玉造の湯」と詠われ、この「七栗の湯」が現在の榊原温泉だと言われています。

榊原温泉は美容効果の高い「アルカリ性単純泉」であり、ヌルヌル、トロトロなお湯は肌をすべすべにすると評判です。

一般の方はご存じでないことが多いのですが、化粧水はその成分の90%近くがベース水になります。

その他の成分は、防腐成分が大部分を占めており、他に少しの保湿成分や美容成分が配合されています。

「咲楽」はそのベース水に着目。

化粧品の1番多くを占めている使い心地を左右するベース水を美肌の温泉水に置き換えることで、今までにない保湿感を実現。

添加物の少ない、よりナチュラルな化粧品の開発に成功しました。

今回は、「ベース水に榊原温泉水を使用した商品の製造体験」を行っていただきます。

化粧水の成分イメージ

■咲楽「パーソナルコスメ製造体験教室」の魅力

体験は少人数制なので、初心者・不器用さんをしっかりサポートする体制が整っており安心です。

肌質や肌の悩みに合うもの、使うシチュエーションに合わせて選ぶことができます。

例えば、グリセリンやBG、ヒアルロン酸などの美容成分を配合前の原液の状態で性状を確認していただけるので、それぞれの成分の役割や重要性を知ることができます。

敏感肌の方には「濃縮温泉水」をベース水として、お肌の状態に合った刺激の少ない製品を作ることが可能です。

防腐剤もケミカル由来な防腐剤ではなく、自然由来の成分から作られたナチュラルな防腐剤を用意されています。

■今後の展開について

今回は平日(水曜日)と、土曜日の開催となりますが、今後は曜日や時間などもフレキシブルに対応できるよう計画しています。

まずは、「化粧水作り」から体験していただき、美容液、乳液、洗顔ソープなど、上級コースの開講も予定しています。

榊原温泉水を使用した商品

■よくある質問と注意点

Q:化粧品製造にはどれくらいかかりますか?

A:配合する成分の内容により異なりますが、おおよそ40〜60分で完成します。

1人当たり400mL(約半年分)の化粧水を作っていただけます。

Q:敏感肌や乾燥肌、脂性の肌でも体験可能でしょうか?

A:はい。

「パーソナルコスメ製造体験教室」では、その人の肌質にあった成分、配合量を自由に設定いただけるため、どんな肌質の方でも参加できます。

Q:体験時の服装・持ち物について

A:体験用の清潔な専用着を用意されています。

動きやすい洋服で参加してください。

その他、体験に必要な道具はすべて用意しています。

Q:性別に関係なく参加できますか?

A:もちろんです。

参加される方の肌に合った化粧水作りをサポートできるよう、アドバイスさせていただきます。

Q:参加するための資格などは必要でしょうか?

A:咲楽として「化粧品の製造販売業許可、製造業許可」を取得していますので、ご参加の方は資格の必要はありません。

Q:作った化粧品は販売したり、友達にあげてもいいでしょうか?

A:「パーソナルコスメ製造体験教室」で制作した化粧品は「個人専用の化粧品」になるため、販売やプレゼントすることは薬機法で禁止されています。

■SAKURA榊原工場について

周辺は緑豊かな自然に囲まれており、肌だけでなく身体も心もリフレッシュしていただけるような環境下で化粧品の製造をしています。

体験はこの自然豊かな場所で、忙しない日常を忘れ、ゆったりした時間の中で行っていただきます。

■体験場所について

SAKURA榊原工場は三重県津市にあるため、現地に向かうのが難しい場合は、「大阪本社工場」で体験していただくことも可能です。

体験は4名以上のお申し込みで開催可能です。

