3Ëü±ßÁêÅö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª¥ª¡¼¥×¥ó10¼þÇ¯¡Ö¥á¥ó¥º¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈSPA ¥«¥é¥À¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×

ホットペッパービューティーで口コミ件数「大阪第1位」・総合評価☆4.8を獲得した「メンズセラピストSPA カラダビューティー」は、2024年6月1日(土)でオープン10周年を迎えます!

男女共に来店した全ての方に総額3万円相当がプレゼントされます。

<「メンズセラピストSPA カラダビューティー」PR動画>

10周年記念キャンペーン詳細

期間 : 2024年6月1日(土)〜2024年6月30日(日)

内容 : 上記期間中、ご来店&施術を受けていただいた方全員に

美容アイテム等、計3万円相当のプレゼントをします。

プレゼント : 1. ホットストーン×10(13,000円相当)

2. 小顔コルギ×5(5,000円相当)

3. 美容液導入×3(進化型ビタミンC)(6,000円相当)

4. 最高級ダマスクローズ施術(2,000円相当)

5. ダマスクローズ100ml割引券(4,500円相当)

6. ポイント10倍

プレゼント受取資格: 期間中にご来店&施術を受けられた

会員様、ご新規様、全ての方

施術予約URL :

https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000310676

※男性で施術ご希望の方は下記LINEからお問い合わせください。

LINE:

https://lin.ee/Cfr7HcS

■日本で希少な有資格者男性セラピスト達による女性専用アロママッサージサロン

「美と健康は内側から作ろう。」をテーマに、オーガニックにこだわり、カラダの内側からキレイや健康のサポートをする男性セラピストによる女性専用アロママッサージサロンです。

日本では珍しい有資格者男性セラピスト達による本格的アロママッサージで、芸能人施術実績は60人以上。

エステ講師、男性エステティシャン、人気のオネエセラピストが在籍しています。

施術イメージ

■ホットペッパービューティーで口コミ件数「大阪第1位」&総合評価☆4.8!

男性特有の大きく温かで力強い手を活かし、女性の悩みでもある肩コリ・冷え・むくみ・脚痩せ・ダイエットをサポートしています。

オープンから10年間で“大満足”のクチコミは3万件以上に達し、関西地域では人気のサロンです。

また、男性セラピストのみが在籍している男性セラピストサロンでは日本で初めてホットペッパービューティーに掲載されました。

予約が100人待ちになるセラピストも出るほどの盛況により、2016年12月に大阪市中央区へ移転し、店舗拡大を実現しました。

ホットペッパービューティーリラクゼーション部門(12,767店舗中)では、口コミ件数「大阪第1位」のサロンに輝き(※2024年5月6日時点)、「1,000件を超える口コミ件数で総合評価☆4.8という高評価は異例の功績」と業界の方から評価いただきました。

▽ホットペッパービューティー

http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000310676/

■10年目を節目に男性の予約受け入れスタート

女性専用だったカラダビューティーは男性からの問い合わせが多く、10年目を節目に遂に男性の予約の受け入れを2024年6月1日(土)からスタート。

男性で施術ご希望の方はこちらのLINEから予約可能。

https://lin.ee/Cfr7HcS

■タッチングで人々を笑顔に。

ボランティア活動も積極的に実施

アロマやマッサージを通し、老人ホームにてボランティア活動を行っています。

ストレス社会の中、心と体は繋がっていることをモットーに癒しを追求。

前回のアロマセラピーボランティアでは、老人ホームから「おばあちゃん達のあんな笑顔は今まで見たことない」、「泣いて喜ぶ人もいた」、「心の健康をありがとう」との声をいただきました。

養成スクール

【店舗概要】

店舗名 : メンズセラピストSPA カラダビューティー

代表者 : 広瀬 直徳

所在地 : 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-11-23 マルエイビル5F

アクセス : 地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」より徒歩3分

地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」より徒歩1分

営業時間 : 11:00〜23:00

TEL : 06-6226-7071

URL :

http://ameblo.jp/karad-beauty/

Instagram :

https://www.instagram.com/karadabeauty0602/

アカデミー:

https://karada-beauty-academy.com/

【メニュー】

・(美深筋全身アロマ) 10,800円(税込)/120分

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000310676/coupon/

同店オリジナル【美深筋トリートメント】男性セラピストのオールハンド施術。

バリニーズ、ロミロミ、筋膜リリース、アロマ、美脚痩身、エステなど融合させた話題の施術!人気No.1超回復アロマ

・極上睡眠ヘッドスパ!デコルテ付き 4,800円(税込)/60分

有資格の男性エステティシャンによる極上のヘッドスパ。

思わず夢見心地でウトウト…慢性疲労や目の疲れに!ウエルカムドリンク→リンパ解放→デコルテ→ヘッドスパ※デコルテ・ハンド付き

・【冷え改善】ホットストーン&深筋アロマ 9,300円(税込)/90分

ホットストーンで温めながら、美深筋アロマトリートメントで深部から血流を良くして体温&代謝UPで冷えなどの根本を整えていきます。

辛い凝り、不眠、疲れが取れない方はこの超回復施術◎

施術ルーム(1)

