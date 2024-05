ÉÔÇ¥¼£ÎÅÂæÏÑ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡ª°¦·²À¸¿£°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÍñ»ÒÄó¶¡¼£ÎÅÀâÌÀ²ñ¡Á²æ¤¬»Ò¤ò¤½¤Î¼ê¤ËÊú¤¯¤¿¤á¤Ë¡Á¡×

愛群生殖医療センターは、2024年5月19日(日)に東京アメリカンクラブにて「卵子提供治療説明会〜我が子をその手に抱くために〜」を開催します。

愛群生殖医療センター「卵子提供治療説明会〜我が子をその手に抱くために〜」

愛群生殖医療センター グループCEO 翁紹評

愛群生殖医療センターは、2024年5月19日(日)に東京アメリカンクラブにて「卵子提供治療説明会〜我が子をその手に抱くために〜」を開催。

愛群生殖医療センターグループCEOの翁紹評自ら、台湾の不妊治療水準の現状、同院での卵子提供治療の実績などについて説明します。

説明会終了後には、翁紹評との個別相談会も実施します。

参加費無料。

イベント申込ページ:

https://japanivfgroup.com/

「卵子提供治療説明会」について

イベント名:「卵子提供治療説明会〜我が子をその手に抱くために〜」

開催日時 :2024年5月19日(日)13:30〜17:00(開場:13:00)

開催場所 :東京アメリカンクラブ(東京都港区麻布台2丁目1-2)

参加費 :無料

その他 :日本語の通訳が入りますので、安心して参加してください。

説明会終了後、医師と個別に相談ができます。

【プログラム】

13:00〜13:30 受付

13:30〜15:30 紹介、卵子提供プログラムに関する説明、Q&Aなど

15:30〜17:00 個別相談会

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性があります。

【お申し込み方法】

こちら(https://japanivfgroup.com/)より必要事項を記入しお申し込みください。

■翁紹評(ウォンシャンピン) 略歴

アメリカUCLA大学生殖医学センター博士後研究員

日本筑波大学遺伝繁殖研究員

国立台湾大学生殖医学(ゲノム学及環境毒性学)博士

イギリスノッティンハム大学生殖医学修士

中国醫藥大学中医学系

台湾教育部指定講師

アメリカ東方生殖医学学会カウンセリング委員(ABORM)

台湾中医家庭医学医学会理事

台湾婦幼健康促進協会理事長

イギリス及ヨーロッパ不妊医学会会員

中華民国産婦人科及び不妊症専門医師

台北市立陽明病院産婦人科主治医師

前中山医院主治医師

翁紹評

■愛群生殖医療センター 概要

クリニック名:愛群生殖医療センター

本社所在地 :台北市大安區信義路三段178號2樓

グループCEO :翁紹評

東京オフィス: 愛群全球生医株式会社

所在地 : 東京都渋谷区東3丁目12番15号 302号室

電話 : 03-6427-9887

MAIL :

jpivf@ihmed.com.tw

院内ラボ

治療イメージ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 不妊治療台湾での新しい選択肢!愛群生殖医療センター「卵子提供治療説明会〜我が子をその手に抱くために〜」 appeared first on Dtimes.