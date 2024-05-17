¥¬¥¶¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆµÄ°÷¤Î¡È¸¶Çú¡É°ú¤¹ç¤¤È¯¸À¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÖÂçµÔ»¦¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤È¯¸À¤À¡×
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ç¥¬¥¶¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥°²¼±¡µÄ°÷¤¬¡ÖÄ¹ºê¤ä¹Åç¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¡×¡Ê3·î25Æü¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç¤Î±éÀâ¡Ë¤ÈÈ¯¸À¡£Æ±¤¸¤¯¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤òÎã¼¨¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÃÆÌô¶¡Í¿¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼çÄ¥¤·¡¢5·î12Æü¤Ë¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¡Ê¸¶ÇúÅê²¼¤Ï¡ËÀµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡È¸¶Çú¡É¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤¿È¯¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢15Æü¤Î¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¸¶ÇúÅê²¼ÀµÅö²½¡ÉÈ¯¸À¤ò¤·¤¿ÊÆ¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß»á¤Ï¡Ö³Ë¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¾®ÅÄ½Ù°ì»á¤Ï¡Ö¡Ø¿Í¤ÎÌ¿¤ÏÃÏµå¤è¤ê½Å¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿À¯¼£²È¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¿¤ò¿ô»ú¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡£µ¾À·¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÆ±¤¸È¯¸À¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÁüÎÏ¤Î·çÇ¡¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¸¶Çú¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤Ï¡ÖÀµÅö²½¤¹¤ë¿Í¤âÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá´ü½ª·ë¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂ¾¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤â¡¢¡Ø¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÏÃó¼Ö¾ì¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¡ØÁ´¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ëºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¤È¡¢ÂçµÔ»¦¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤È¯¸À¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¶È¿Àï¥Ç¥â¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø4Ç¯À¸¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù±ç¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÍÅÄæÆ»á¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î³ÕÎ½¤âµîÇ¯11·î¡¢³ËÊ¼´ï¤¬ÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤À¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¹ñÌ±¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë