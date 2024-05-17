¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ¡¢µ»¤¢¤ê¥¢¥·¥¹¥È¡¡1ÅÀ¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à6°ÌÉâ¾å
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Îµ×ÊÝ¤¬16Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Çµ»¤¢¤ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë1ÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£º¸¤«¤éÌ£Êý¤¬±¦Â¤Ç¹â¤¯Éâ¤«¤»¤¿¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ËÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æº¸Â¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡4·î°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤ë»î¹ç¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ6°Ì¤ËÉâ¾å¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Àï¤ÏÍèµ¨¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦7°Ì¥Ù¥Æ¥£¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë