¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¡¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¸ª¸«¤»¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê24¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¸ª¸«¤»¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ï¾ø¤·½ë¤¯¤ÆÁ°È±¤¬¤¹¤°Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¥¤¥±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¼«²è¼«¡¡ZARA¤ÇºòÇ¯¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ½÷¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¹û¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê68¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À10¿Í¤Î¡Ö¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£È´·²¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£