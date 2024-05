(MCU)でウェズリー・スナイプス版ブレイドが登場するという噂について、ご本人が反応した。驚きの様子だ。

米エンタメサイトは5月13日掲載の記事で、1998年から2004年まで製作された『ブレイド』3部作でタイトルロールを演じたスナイプスが、MCUでカムバックするための契約を済ませたとするインサイダーの情報を伝えた。その上で、マルチバースを舞台として、MCU以外のマーベル作品のキャラクターも多数復帰することがわかっている『デッドプール&ウルヴァリン』が復帰作の候補であると記していた。

スナイプスは同記事を自身のX(旧Twitter)で引用し、「何だって?(Whuhuuuut?)」と反応。噂を初めて知ったかのようなレスポンスだが、この場で肯定も否定もしていないのは気になるところだ。

Whuhuuuut? - Wesley Snipes (@wesleysnipes)

上述の通り『デッドプール&ウルヴァリン』では、20世紀フォックス時代に製作された『デッドプール』シリーズがMCUに合流。『X-MEN』シリーズのヒュー・ジャックマンが登場することでも話題だ。このほか、『デアデビル』(2003)や『エレクトラ』(2005)でエレクトラ役を演じたジェニファー・ガーナーも19年ぶりの再演を果たす。

ワーナー系列の独立系配給会社ニュー・ライン・シネマ製作で公開された『ブレイド』からスナイプスが登場しても都合上おかしくはないが、現時点で噂には確たる根拠は存在せず、憶測の域を出ない。

現在、MCUからはマハーシャラ・アリが主演を務めるリブート版『ブレイド』が製作中。2024年秋に撮影開始と伝えられており、翌25年11月にUS公開を迎える。

