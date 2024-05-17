»°¾åÍª°¡¡¡¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Î²Æ¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖÀ¨¤¤ÇË²õÎÏ¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Î²Æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬1ÈÖ¹¥¤¡¡¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¤â²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥Ô¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤¿¤è¡¡¤³¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Á´Éô¥´¥à¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤½¤ì¤È¤³¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÍÆÎÌ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¡¡¤Ê¤ó¤È¤¦¤Á¤ï¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡¡¥«¥é¡¼Å¸³«¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤ÇË²õÎÏ¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¤Ç¥ï¥ó¥Ô¤Ê¤ó¤ÆÇË²õÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Æ¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÍÎÉþ¤À¤Í¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤ÏºòÇ¯8·î16Æü¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£