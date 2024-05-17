£±£¶Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡¢£Î£Ù¥À¥¦°ì»þ£´Ëü¥É¥ëÆÍÇË¤âÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ç²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë
¡¡£±£¶Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°ÆüÈæ£³£¸¡¥£¶£²¥É¥ë°Â¤Î£³Ëü£¹£¸£¶£¹¡¥£³£¸¥É¥ë¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¤¬Î¾Î©¤¹¤ëÆðÃåÎ¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¥àー¥É¤¬Â³¤¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï°ì»þ¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£´Ëü¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÌÜÅª¤ÎÇä¤ê¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢ÀáÌÜÆÍÇË¸å¤Ï²¼¤²¤ËÄÀ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤ä¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡ãCVX¡ä¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡£¥Ç¥£¥¢¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ãDE¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥²ー¥à¥¹¥È¥Ã¥×¡ãGME¡ä¤È£Á£Í£Ã¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãAMC¡ä¤¬ÂçÉýÂ³Íî¤·¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬µÞ¿¡£¥¹¥êー¥¨¥à¡ãMMM¡ä¤ä¥Üー¥¤¥ó¥°¡ãBA¡ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥Á¥ã¥Ö¡ãCB¡ä¤¬Âç¤¤¯¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£´£´¡¥£°£¶£¹¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£±Ëü£¶£¶£¹£¸¡¥£³£²£±¤È£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬²¼Íî¤·¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ä¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¡¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¤È¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡££Á£Ó£Ô¥¹¥Úー¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¡ãASTS¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤ä¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡ãCVX¡ä¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡£¥Ç¥£¥¢¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ãDE¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥²ー¥à¥¹¥È¥Ã¥×¡ãGME¡ä¤È£Á£Í£Ã¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãAMC¡ä¤¬ÂçÉýÂ³Íî¤·¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬µÞ¿¡£¥¹¥êー¥¨¥à¡ãMMM¡ä¤ä¥Üー¥¤¥ó¥°¡ãBA¡ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥Á¥ã¥Ö¡ãCB¡ä¤¬Âç¤¤¯¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£´£´¡¥£°£¶£¹¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£±Ëü£¶£¶£¹£¸¡¥£³£²£±¤È£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬²¼Íî¤·¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ä¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¡¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¤È¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡££Á£Ó£Ô¥¹¥Úー¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¡ãASTS¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS