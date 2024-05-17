°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸í¤ë¤È·ò¹¯¥µ¥×¥ê¤ÇÏ·²½¤òÂ®¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¸úÇ½¤òÃÎ¤ë¤è¤êÂçÀÚ¤ÊŽ¢ÉþÍÑ¤ÎNG¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÁáÌî¸µ»ì¡Ø¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³×Ì¿¡¡250ºÐ¤Þ¤Ç¿Í¤¬À¸¤¤ëÆü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À®¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Ï7¡Á9»þ´Ö
Ï·²½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¼Â³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ï¡¢DNA¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¡È°äÅÁ»Ò¤Î»È¤¤Êý¤ò·è¤á¤ë¡É¥¨¥Ô¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÂÎ¤Ëµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ô¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÀ¸Êª³ØÅªÇ¯Îð¡Ë¤òÂ¬¤ë¤³¤È¡Ê¡áÏ·²½¤ÎÂ¬Äê¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦BMI¤ä·ìÅüÃÍ¡¢¿çÌ²¤Ê¤É¤¬°²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï·²½¤ÎµÒ´ÑÅª»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥Û¡¼¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡ÊÏ·²½¤ÎÆÃÄ§¡Ë¤¬À¸¤¸¤ÆÏ·²½¤¬¿Ê¤à¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ï·²½¤òÀ©¸æ¤¹¤ë»Ø¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ï·²½ÍÞÀ©¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÆüº¢¤Î½¬´·¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÊÆ¿çÌ²ºâÃÄ¡ÊNSF¡¿National Sleep Foundation¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À®¿Í¤Î°ìÈÕÅö¤¿¤ê¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Ï7¡Á9»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÁí¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÈÕÅö¤¿¤êÄÌ¾ï6.5¡Á7»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï5»þ´Ö¼å¤Ç¤¹¡£Å°ÌëÌÀ¤±¤ÎÃë¿©¸å¤Ï¤¿¤Þ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Ç¤âÆþÌ²¤Þ¤Ç°ì½Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Û¤ÉÉÔÊØ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢½¢¿²Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ÈËþºÜ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¿²¤Ä¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤â°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¿çÌ²¤Ë¤ÏÃË½÷º¹¤¬¤¢¤ë
¿çÌ²¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥à¡ÊREM¡¿Rapid Eye Movement¡Ë¿çÌ²¤È¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¡Ênon-REM¡Ë¿çÌ²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ²±¤Î·ÁÀ®¤ä¡¢Ç¾Æâ¤«¤éÂå¼Õ»ºÊª¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹éÌä¤Î°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Ì²¤ê¤Î·çË³¤¬»à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¿©»ö¤è¤ê¤â¶ÛµÞÀ¤òÍ×¤¹¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¿çÌ²¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿çÌ²¾ã³²¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÎð¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤Î¼Á¤ä¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¡¢¿çÌ²¤ÎÃÇÊÒ²½¡¢ÆüÃæ¤ÎÌ²µ¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾®¤µ¤ÊÊª²»¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î¿çÌ²¾ã³²¤Ï²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÀº¹¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£37ºÐ¤«¤é92ºÐ¤Þ¤Ç¤Î2500¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¾ÇÈ¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬Äã¤¤¡Ö½ùÇÈ(¤¸¤ç¤Ï)¿çÌ²¡×¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£70ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢55ºÐ°Ê²¼¤ÎÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ùÇÈ¿çÌ²¤¬50¡ó¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬3ÇÜ¤â½ùÇÈ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÃÎð¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯Àº¹¤â¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½ùÇÈ¿çÌ²¤Î¸º¾¯¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â²Ê³ØÅª¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·²½¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÂÎÆâ»þ·×¤Î´ÉÍý
1Æü24»þ´ÖÆâ¤ÇÊÑ²½¤¹¤ëÂÎÆâ»þ·×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³µÆü¥ê¥º¥à¡×¤â²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ë¾²(¤·¤·¤ç¤¦)²¼Éô¤Ë¤¢¤ë»ë¸òºµ¾å³Ë(¤·¤³¤¦¤µ¤¸¤ç¤¦¤«¤¯)¡ÊSCN¡Ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÎÎ°è¤¬¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÈÂÎÆâ»þ·×¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ã¤ÎÌÖËì¤«¤é¤Î¸÷¤Ë¤è¤ë¹ç¿Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³°Åª»þ´Ö¤ÈÆâÅª»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÂÎÆâ»þ·×¤Î»ØÉ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ä¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÁý¸º¤äÂÎ²¹¤ÎÊÑ²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ç¤Î¿¶Éý¤ä¥Ô¡¼¥¯¤¬Äã²¼¤·¡¢¥ê¥º¥à¤âÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³µÆü¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ï¡¢ÈîËþ¤ä¿´·ì´É¼À´µ¤È¤¤¤Ã¤¿¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÍÂÎ¤ÎÏ·²½À©¸æ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¹ÚÁÇ¡ÖNAD+¡Ê¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥¢¥Ç¥Ë¥ó¥¸¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡Ë¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÂÎÆâ¤ÇNAD+¤¬ºÆ¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖNampt¡Ê¥Ê¥ó¥Ô¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤â¡¢³µÆü¥ê¥º¥à¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
³µÆü¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤ÎNAD+ÎÌ¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ÎNAD+¤Ï¡¢³µÆü¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢24»þ´Ö¼þ´ü¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£ÉþÍÑ»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ä
¤Á¤Ê¤ß¤ËNAD+¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë¤è¤ë¶ÚÆù¤ä¿´Â¡¡¢Ç¾¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ·²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢NAD+¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNMN¡Ê¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡Ë¡×¤ä¡ÖNR¡Ê¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥ê¥Ü¥·¥É¡Ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢NMN¤òËèÄ«ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìë¤Ë¤ÏÀÝ¼è¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢NAD+¤ÏÂÎÆâ¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍèNAD+¤ÎÎÌ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËNMN¤òÍ¿¤¨¤ÆNAD+ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»é¼ÁÂå¼Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¡È»þ·×°äÅÁ»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³µÆü¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë°äÅÁ»Ò·²¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÂÎÆâ¤ÎÊ¬»ÒÅª¤Ê»þ·×¤¬¤¢¤Ù¤³¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âå¼Õ°Û¾ï¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖNMN¤äNR¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤À¤±¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿ÉþÍÑ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼Â¤ÏÏ·²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Ï·²½¤ÎÊ¬»Ò¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÍÑË¡¤ÈÍÑÎÌ¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤È¤Ï¡Ä
¤È¤³¤í¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙÃæ¤Ë100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯9·î1Æü»þÅÀ¤Ç4Ëü7107¿Í¡ÊÃËÀ¡§6727¿Í¡¿½÷À¡§4Ëü380¿Í¡¢¸«¹þ¤ß´Þ¤à¡Ë¡¢Æ±»þÅÀ¤Ç100ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î¿ô¤Ï9Ëü2139¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿60Ç¯Á°¤Î1963Ç¯¤Ï153¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Í½Â¬¤ÎÈÏáÆ(¤Ï¤ó¤Á¤å¤¦)¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¸Å¤¯¤«¤é²¤½£¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤ÇòÄ»¤¬17À¤µªËö¤ËÀ¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ø¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡¢100ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤¬60Ç¯¤Ç600ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ìÂÎÃ¯¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê100ºÐ°Ê¾å¤ÎÄ¹¼÷¼Ô¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢µÊ±ì¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÂÎ½Å¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬²ÉÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹òÊª¡¢µû¡¢ÌîºÚ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©À¸³è¡¢¤½¤·¤Æ¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Îå«¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤âÈà¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤âÎÉ¤·°¤·¥¢¥ê
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢±ÒÀ¸¾õÂÖ¤¬·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ËÒ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë´¶À÷¾É¤ËØí¤ë¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àâ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î9Ëü2000¿Í¤â¤Î¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³§¡¢ËÒ¾ìÊë¤é¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÄÇ¯´Ä¶¤È¼÷Ì¿¤¬¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²Ê³ØÅª¸«ÃÏ¤«¤é¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î½ÅÆÆ¤Ê±ÉÍÜÉÔÂ¤Ï¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢·ÚÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ºÙË¦¤ÎÃæ¤Çµ²±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯¤ä¼÷Ì¿¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ¹´ü¤ËÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÇÂ³Åª¤ÊÀä¿©¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¤¬¤ó¡¢¿´Â¡ÉÂ¡¢¿À·ÐÊÑÀ¤Ø¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÁÐÊý¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ê¥¢¥ó¤Î¿Í¡¹¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÁáÌî ¸µ»ì¡Ê¤Ï¤ä¤Î¡¦¤â¤È¤·¡Ë
À¸Ì¿²Ê³Ø¼Ô
1982Ç¯¡¢·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÀ°·Á³°²Ê³Ø¶µ¼¼ÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡£Ï·²½¡¢¥¨¥Ô¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬ÀìÌç¡£2005Ç¯¡¢·§ËÜÂç³ØÍý³ØÉôÂ´¶È¡£2011Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿·ÎÎ°èÁÏÀ®²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥²¥Î¥àÀì¹¶¤Ë¤ÆÇî»Î¹æ¡ÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø¡Ë¼èÆÀ¡£2013Ç¯¤è¤êÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Æ±Âç³Ø±¡¥Õ¥§¥í¡¼µÚ¤Ó¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¶µ¼¼ÆÃÇ¤¹Ö»Õ¤ËÃåÇ¤¡£Æ±Âç³ØÍý¹©³ØÉô¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê¤ª¤è¤Ó°å³ØÉôÀº¿À¡¦¿À·Ð³Ø¶µ¼¼ÆÃÇ¤¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯£´·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¡Ø¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³×Ì¿¡¡250ºÐ¤Þ¤Ç¿Í¤¬À¸¤¤ëÆü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ï½éÃøºî¤È¤Ê¤ë¡£
----------
¡ÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø¼Ô ÁáÌî ¸µ»ì¡Ë