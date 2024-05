本日5月17日(金)からハッピーセット『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』と『リラックマ』が全国のマクドナルド店舗に登場する。シンカリオンは合体タイプと変形タイプ、リラックマはパズルとケースのセットになっている。『シンカリオン』シリーズは、ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの3社が原案となるプロジェクト。新幹線が変形する巨大ロボをメインとしたコンテンツだ。『シンカリオン チェンジ ザ ワールド(シンカリオンCW)』は『シンカリオン』シリーズの最新TVアニメ。かつて日本を襲った「アンノウン」と呼ばれる敵が再出現、シンカリオンがそれに立ち向かう。『CW』のシンカリオンは、列車型以外のビークルとの合体機能を持つ。

ハッピーセット『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』には全6種類のおもちゃが登場。第1弾は「シンカリオン E5はやぶさ」などのシンカリオンのロボットに、取り外し可能なパーツを合体することで進化させることができるおもちゃ3種。第2弾は、シンカンセンモードでは車両を走らせる遊びができて、さらに車両からシンカリオンに変形できるおもちゃ3種。そして第1弾のパーツは第1弾同士での交換、第2弾とのビークル合体も可能だ。複数集めると合体できるパーツが増え、遊びも広がってゆく。合体させる部分の形をよく見て、手指を使って組み立てる作業を通して、図形・空間の認識と機械の仕組みを論理的に考える力を高めることができる。また、パーツを合体して進化させたり、車両を走らせたりしながら、シンカリオンの物語を想像する「ごっこ遊び」も楽しめる。『リラックマ』はサンエックスが展開するキャラクター。いきなりOLのカオルさんの家におじゃましたまま、お世話になり続けている着ぐるみのクマだ。コリラックマやキイロイトリ、チャイロイコグマたちとごゆるりと暮らしている。ハッピーセット『リラックマ』は、リラックマやコリラックマがデザインされたかわいいケースと、表と裏の2種類の絵柄のパズルが楽しめるおもちゃ。リラックマのフェイス型やハート型などのケースは、パズルの収納以外に、宝物や小物を入れて使うことができる。頭の中で「出来上がりの絵」をイメージし、ピースの形の繋がりを考えながら、パズルを完成させる作業は、図形・空間の認識を高め、全体と部分を考える論理性を育む遊びだ。 また、完成したパズルの絵柄を眺めて物語を想像することが楽しめる。パズルは表と裏で違う絵柄で繰り返し遊べるので、パズル完成までの時間を短くしていく達成感も味わえる。さらにハッピーセット『リラックマ』の箱とおもちゃのスペシャルピースをスマートフォンで読み込むと、オリジナルのミニゲーム『リラックマのゆらゆらバランスゲーム』も楽しむことも可能。おもちゃを複数集めることで、楽しめるゲームも増えるので、パズルと合わせてお楽しみいただきたい。また、2024年5月18日(土)・19日(日)の2日間は、ハッピーセット『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』を1セット購入につき「シンカリオン キラキラシール」が、ハッピーセット『リラックマ』を1セット購入につき「リラックマスペシャルピースシール」がプレゼントされる。なお「ほんのハッピーセット」も同じタイミングで新作、絵本「チャレンジミッケ!スペシャル」、ミニ図鑑「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」に切り替わる。ミニ図鑑は、スマートフォンで読み込んで、動画でも楽しむことができるぞ。※画像はイメージ。(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.