日産自動車は16日、『キックス』を仕様向上し、90周年記念車「90th Anniversary」とあわせて、6月20日より発売することを発表した。今回の仕様向上で「インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)」を全車標準装備し、より安全性と利便性を強化。「スタイルエディション」にて好評だった、リアコンビランプ一体型バックドアフィニッシャーを全車で採用し、よりスタイリッシュなエクステリアへと進化している。さらに、ステアリングの素材に上質なスムースレザーを採用し、滑らかな握り心地を提供した。

90周年記念車では、電動車を象徴するカッパー色をアクセントカラーとしてエクステリア各所に配し、ブラックカラーにカッパーストライプがデザインされたドアミラー、ガンメタリック化した17インチアルミホイールを標準装備。シート地にはブラックの合皮と織物のコンビシート、「90th Anniversary」タグを採用し、特別感を演出。「インテリジェント ルームミラー」、前席ヒーター付シート、ステアリングヒーター、寒冷地仕様を標準装備とした。■『キックス』メーカー希望小売価格【2WD】X 308万3300円X ツートーンインテリアエディション(オレンジ内装) 321万8600円X ツートーンインテリアエディション(ベージュ内装) 321万8600円X ツートーンインテリアエディション(ブラウン内装) 321万8600円X 90周年記念車 325万7100円【4WD】X FOUR 334万6200円X FOUR ツートーンインテリアエディション(オレンジ内装) 348万1500円X FOUR ツートーンインテリアエディション(ベージュ内装) 348万1500円X FOUR ツートーンインテリアエディション(ブラウン内装) 348万1500円X FOUR 90周年記念車 352万円■『キックス「AUTECH」』メーカー希望小売価格【2WD】X 343万7500円【4WD】X FOUR 370万400円※すべて消費税込み