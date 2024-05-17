１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サンユ<1841>，イチケン<1847>，東北新社<2329>，大木ヘルス<3417>，相模ゴム<5194>，ＴＹＫ<5363>，アーレスティ<5852>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，うかい<7621>
出所：MINKABU PRESS
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サンユ<1841>，イチケン<1847>，東北新社<2329>，大木ヘルス<3417>，相模ゴム<5194>，ＴＹＫ<5363>，アーレスティ<5852>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，うかい<7621>
出所：MINKABU PRESS