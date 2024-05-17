¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö ¸µ¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥ÈŽ¥ËÌ¸¶É´Âå¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÈà½÷¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ï3ºÐ»ù¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
ÅÔÃÎ»öÁªÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¥õ·î¼å
»î¸³¤ÎÌäÂêÊ¸¤¬¤Þ¤È¤â¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤
¡Ö¥«¥¤¥íÂç¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡×¤ò¼ÂÌ¾´é½Ð¤·¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´°Á´ÈÝÄê¤¹¤ë
¥¨¥¸¥×¥È¤Î¤¢¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÁ°¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í½÷À¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ç76Ç¯10·î¡£º¸Â¦¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î½÷À¤Ï¡¢Åö»þ24ºÐ¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê71¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÙ¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤¬¡¢Åö»þ¥«¥¤¥í¤Î£±£Ì£Ä£Ë¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¾®ÃÓ»á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎËÌ¸¶É´Âå¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤À¡£¾®ÃÓ»á¤è¤ê11ºÐ¾å¤Ç¡¢¥«¥¤¥í¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤Ç¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Î£µ·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Êµé»î¸³¤Ë¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÏÍîÂè¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà½÷¤òÎå¤Þ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤ËÍ¶¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»£¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡ÊËÌ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎÎ¹¤«¤é50Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯£´·î¡¢ÍîÂè¤·¤Æ¥Ø¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¡×¤¬¥«¥¤¥íÂç³Ø¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò¡¢¸µÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾®ÅçÉÒÏº»á¤¬·î´©»ï¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤Ç¹ðÈ¯¡£¾®ÃÓ»á¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í§¿Í¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¥¦¥½¤Î¾åÅÉ¤ê¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡££··î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤òÁ°¤ËÁá¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ËÌ¸¶¤µ¤ó¤¬¾®ÃÓ»á¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Ç²þ¤á¤ÆËÜ»ï¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ç72Ç¯¤Î½Õ¡£¥«¥¤¥í¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë»°É©¾¦»ö¤ÎÃóºß°÷¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤·¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À19ºÐ¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È¤ÎÆ±µï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥«¥¤¥í¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Þ¥ì¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¾éÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶õÍó¤òËä¤á¤ë¤À¤±¡×
¾®ÃÓ»á¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤Ï¡¢¡Ç73Ç¯£²·î¤«¤é¡Ç75Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ÎÃæÃÇ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡Ç76Ç¯12·î¤Þ¤ÇÌó£²Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¥«¥¤¥íÂç³ØÆþ³ØÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡Ç72Ç¯10·î¤Ë¥«¥¤¥íÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢Èà½÷¤Ï¡Ç73Ç¯10·î¤Ë£²Ç¯¤ËÊÔÆþ¤Ç¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡Ä¡Ä£³ºÐ»ù¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¤ªÆù¤ò£±Ô¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤ªº½Åü¤ò°ìÂÞ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ª»È¤¤ÄøÅÙ¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤Ê¤é¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¡£
¡Ç72Ç¯¤Ë¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬´ù¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¶öÁ³¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØThis is a pen¡Ù¥ì¥Ù¥ë¤Î¡¢´ðÁÃÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦¸ý¸ì¤È¡¢ÃÎ¼±ÁØ¤¬»È¤¦Ê¸¸ì¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¤¥íÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤ÏÊ¸¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥«¥¤¥íÂç³Ø¤Ï¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤Ç¤â£´¿Í¤Ë°ì¿Í¤ÏÎ±Ç¯¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆñ´ØÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÃÓ»á¼«¿È¤â¼«Ãø¡Ø¿¶¤êÂµ¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òÅÐ¤ë¡Ù¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥«¥¤¥íÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤Î¼ø¶È¤«¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ¸¶¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¶µ²Ê½ñ¤ò¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø»î¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌäÂêÊ¸¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ù¤È¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¥«¥¤¥íÂç³Ø¤Î»î¸³¤Ï¶õÍó¤òËä¤á¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¶µ¼ø¤ÏÅìÍÎ¤«¤éÍè¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ý°Åµ¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¶µ²Ê½ñ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿½ñ¤¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±µïÀ¸³è¤Ï¡¢¡Ç76Ç¯12·î¤ËÅâÆÍ¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÌ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö10·î¤Ë¤ªÉãÍÍ¤«¤é¡Ø¥µ¥À¥ÈÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤ò¤·¤í¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤Æ°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£µ·î¤Î»î¸³¤ËÍîÂè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤É¤³¤í¤«ÃæÂà¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡×
11·î¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¾®ÃÓ»á¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥«¥¤¥íÂç³ØÂ´¶È¡×¤È¼«¿È¤Î·ÐÎò¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¿·Ê¹µ»ö¤À¤Ã¤¿¡£ËÌ¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï°¤Ó¤ì¤º¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íâ12·î¤Ë¾®ÃÓ»á¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¥×¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÅÓÀä¤¨¤¿¡½¡½¡£
¾®ÃÓ»á¤Î³ØÎòº¾¾Î¤ò¹©ºî¤·¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¾®Åç»á¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¼¡¤ËÁªµó¤Ë½Ð¤Æ·ÐÎò¤Ë¡Ö¥«¥¤¥íÂçÂ´¡×¤Èµ¤»¤Ð¡Ö¸øÁªË¡¤Îµõµ¶»ö¹à¸øÉ½ºá¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£´·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÂç³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂ¾¤ÎÊý¤¬º¾¾Î¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¤¥íÂç³Ø¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡¢ËÌ¸¶¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡£¾®ÃÓ»á¤Ë¼Á(¤¿¤À)¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥«¥¤¥íÂç³Ø¤¬Ç§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¾ÚÌÀ½ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç³Ø¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ËÌ¸¶¤µ¤ó¤¬Ã²Â©¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÄ¹Ç¯¤ËÏË¤Ã¤Æ¤³¤Î±³¤¬Â³¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡ØËÜÅö¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡½¡½¤½¤¦Èà½÷¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸µ¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯5·î24Æü¹æ¤è¤ê