BTSのSUGA、映画「Agust D TOUR ‘D-DAY′ THE MOVIE」応援上映が追加開催…最後の入場者特典も決定

4月26日(金)より公開中の映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」の最終入場者特典が発表された。待望の最終入場者特典は、「カッティングカード(2種ランダム)」となっている。さらに、5月30日(木)に新宿バルト9にて「ARMY BOMB ライト連動応援上映会(歓声あり)」の追加上映が決定した。チケット販売は、劇場の公式ホームページにて5月19日(日)より開始される。また、好評につき、上映劇場が追加された。詳細は本作公式サイトで確認することができる。

21世紀のポップアイコンであるBTS(防弾少年団)のSUGAが“Agust D”として初のソロワールドツアーを敢行。本作では、世界10都市・全25公演の集大成として、全世界のARMYを魅了した「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE FINAL」の公演を記録、シネマティック専用カメラで撮影した貴重なアングルの映像と、パワフルで臨場感あふれるサウンドと共に映像化。彼のアイデンティティでもある絶妙なサウンドと、世界のトップアーティストを凌駕するパフォーマンスが共鳴する。そして、実現したBTSメンバーとの共演の瞬間。バックステージでキャッチしたSUGAの素顔やメイキング映像に加えて、RM、ジミン、ジョングクがゲストとして登場した感動のコラボステージも収録。“SUGA”と“Agust D”の境界で、音楽に情熱を注ぐ唯一無二のステージを全国の劇場で再び体感してみてはいかがだろうか。

■作品概要

「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」

絶賛公開中

上映時間:84分

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



【チケット料金】

当日券:2,600円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。

※購入方法は劇場により異なりますので劇場公式サイトをご確認ください。

※IMAX®上映をご鑑賞の際には、別途追加料金が必要です。追加料金のお支払い方法につきましては、座席予約時の案内に沿ってお手続きください。



●INFORMATION1

映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」の最終入場者特典が「カッティングカード(2種ランダム)」に決定!



配布期間:5月24日(金)〜

※ご入場お一人様につき1枚のお渡しになります。

※数量限定。無くなり次第終了

※一部劇場を除く

※通常上映、IMAX®上映、共通のプレゼントとなります。



●INFORMATION2

新宿バルト9での「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」ARMY BOMBライト連動応援上映会(歓声あり)の追加上映が決定! 5月19日(日)よりチケット販売開始



【追加上映回の実施日時】

5月30日(木)17:20の回、19:35の回



【上映劇場】

新宿バルト9



【チケット料金】

当日券:2,600円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。

※ムビチケ前売券ご利用頂けます。



<チケットのご購入について>

・劇場WEBサイトにて販売:5月19日(日)0時〜(5月18日(土)24時〜)

※事前に無料会員登録が必要です。

※販売開始直後はホームページへのアクセスが集中し、つながりにくい状態になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※下記の決済方法をお選びいただけます。

(オンライン決済:クレジットカード / Amazon Pay)

※上映日の2日前までは“あとから決済”はご利用いただけません。

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。



・劇場窓口・自動券売機:5月19日(日)劇場オープンより

※WEB販売で完売の場合、窓口の販売はございません。



<ARMY BOMB連動ガイド>

1.ARMY BOMBは各自ご持参ください。

2.単4(アルカリ式AAA)乾電池を3個ARMY BOMBに入れてください。乾電池は3個とも同じブランド&未使用のもののご使用をおすすめします。

3.本編が始まったら、スクリーン内でARMY BOMBのスライドボタンを上に上げ、「ON」モードにしてください。準備完了です!

※上記手順以外、別途ARMY BOMBのペアリングは不要です。



<鑑賞ルール>

・ARMY BOMBをお持ちの方は劇場内でライトが連動いたします。

・ARMY BOMB以外もうちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯OK

・曲に合わせた歓声、声出し、手拍子、拍手、振り付けOK

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛び跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。



<ARMY BOMBについて>

・ARMY BOMB購入先はこちら

※購入時期によってお届け日が異なりますのでお届け日をご確認の上ご購入をお願いします。

※2024年4月12日以降ご注文分の商品のお届け日は、2024年6月中旬以降順次発送予定となります。詳しくはホームページをご確認ください。



・ライト連動可能なARMY BOMB対象商品

OFFICIAL LIGHT STICKアプリに対応している商品は以下となります。

・ARMY BOMB SE

・ARMY BOMB VER.3

※上記以外のバージョンのライトにつきましては、連動の対象外となりますのでご了承ください。



■チケット

当日券:2,600円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。

※ムビチケ前売券ご利用頂けます。



<注意事項>

・劇場でのARMY BOMB等のペンライトの販売はございません。

・記録や取材のための撮影が入る場合がございます。予めご了承ください。

・上映中、座席から立ち上がる、飛ぶ、跳ねるなどの行為はご遠慮ください。

・火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの鳴り物の使用はお控え下さい。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。

・劇場化粧室でのお着替えや周囲の迷惑になる行為はお控えください。

・ペンライトのお持ち込みを許可している特別な上映会となります。静かに映画をご鑑賞されたいお客様は通常上映をお勧めいたします。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ(携帯カメラを含む)、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。



●INFORMATION3

ご好評につき映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」上映劇場の追加が決定!追加上映劇場の詳細は本作公式サイトにてご確認ください。



